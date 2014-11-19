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亚洲 | 2014年 11月 19日 星期三 12:03 BJT

《汇市简讯》美元/韩元触及波段新高1106

0330GMT

* 美元/日圆升至117.30上方后，美元/韩元触及1106

* 美元在亚洲盘全线持坚，澳元与新西兰元跌幅居前

* 杠杆基金为澳元与新西兰元的持续抛盘来源

* 美元/韩元仍持于1105附近，似乎已经准备继续上攻

* 日圆/韩元持于9.4280附近，高于一般认为的最新底线9.40

* 韩国财长表示非常担心日圆贬值带来的风险；最新谈话对韩元造成压力 (完)

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