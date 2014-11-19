修正：-中国汇市：中间价推动人民币早盘微升，CNH走弱推动境内涨幅收窄

(修正：沪港通使用额度为周二当日数据)

* 人民币早盘微升，盘中触及10日高位

* 中间价结束连续两天走弱后上扬

* CNH油盘购汇市场趋弱，带动境内涨幅收窄

路透北京11月19日 - 中国人民币兑美元 周三早盘微升，中间价结束连两天走弱行情后回升，带动人民币早盘上涨，并一度触及10日新高。但交易员指出，因盘间国际美元指数走势影响，带动离岸市场人民币走弱，亦带动境内人民币涨幅收窄。

交易员指出，除了国际美元指数的影响，离岸CNH走弱可能跟周一开闸沪港通进展有一定关系，且最近离岸市场人民币价格均高于在岸，油盘更倾向于在离岸市场购汇，这些均令离岸和在岸人民币盘间涨幅缩小。

“今天中间价走强后，开盘就一波（结汇）下砸，不过早上外资有些购汇盘，因为CNH价格上来不少，带动境内价格也上来20个点左右，...整体上午还算比较好，没有太大波动。”一股份制银行交易员指出。

北京时间11:56，人民币兑美元即期报6.1194元，上日收报6.1213元。今日人民币兑美元中间价 为6.1397元，上日中间价为6.143元。

交易员并指出，上午盘面相对淡静，离岸市场有油盘购汇，带动在岸市场走势，但整体走势并不明朗，要看下午盘面的情况，因为中间价的波幅很正常，没法给出方向指引。

沪港通本周开闸，北上热情比预期稍弱，亦推动CNH市场人民币汇价趋弱。数据显示，周二当日沪股通额度使用了37%，港股通仅使用了8%。详情请浏览

此外，美国财政部最新数据显示，今年9月中国减持美国国债34亿美元，上月为增持。截止9月末，中国持有的美国国债为12,663亿美元，仍是美国国债的全球最大单一持有国。

全球汇市方面，日圆兑美元和欧元周三早盘徘徊在数年低位附近，市场谨慎等待日本央行对本国经济陷入衰退的表态。

海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.2530/70，上日尾盘为6.253。

北京时间11:56，离岸市场另一主要交易品种--香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.1201/22元，上一交易日尾盘报6.1168元。