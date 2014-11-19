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亚洲 | 2014年 11月 19日 星期三 12:17 BJT

《全球汇市》日圆兑美元触及七年新低，此前日本决定推迟上调消费税

欧元兑美元 跌0.2%至1.2515，回吐周二部分涨幅。欧元周二上扬约0.7%。

欧元周二上涨，受助于11月德国投资者和分析师信心一年来首次上升，促使投资人连忙删减欧元空仓。

澳元兑美元 下滑0.5%至0.8673美元。澳元走软主要是由于该国主要出口品--铁矿石价格.IO62-CNI=SI跌至五年低点。

纽约 当日 今年来 2013年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.2514 1.2536 -0.18 -8.96 1.3745

美元/日圆 117.26 116.86 +0.34 +11.36 105.30

欧元/日圆 146.74 146.50 +0.16 +1.39 144.73

美元/瑞郎 0.9599 0.9579 +0.21 +7.52 0.8928

英镑/美元 1.5606 1.5631 -0.16 -5.74 1.6556

美元/加元 1.1329 1.1294 +0.31 +6.68 1.0620

澳元/美元 0.8667 0.8716 -0.56 -2.76 0.8913

新西兰元/美元 0.7867 0.7922 -0.69 -4.13 0.8206

澳元/日圆 101.630 101.860 -0.23 +8.29 93.850

新西兰元/日圆 92.250 92.580 -0.36 +6.76 86.410

英镑/日圆 183.00 182.66 +0.19 +4.97 174.33

澳元/新西兰元 1.1013 1.0998 +0.14 +1.52 1.0848

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 李春喜/李爽/王颖/陈宗琦/朱晓军；审校 艾茂林/龚芳/高琦)
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