《RUSSELL专栏》澳洲扩大对中国农产品出口的成效恐有限

塔斯马尼亚拥有干净、绿色的形象，当地农户有望销售高端农产品，比如无激素牛肉、园艺产品、非转基因的其他作物，以及无污染海产品。

过去10年，当地对华出口已经增长逾一倍，2014年1-9月达到4.25亿澳元，相当于该州出口总量约五分之一。

自贸协定似乎基本上是为塔斯马尼亚量身定做，包括乳品、牛肉和葡萄酒免税，这正好是该州三大主要产品。

再加上习近平此行可能激发旅游热潮，所以不难看出，为何当地会在他到访时隆重欢迎。

但是从这种更紧密关系里中国想得到什么，在澳洲谈论的并不多。

在投资方面，无需澳洲外资投资审核局(FIRB)批准的投资门槛提高至10.8亿澳元，较此前增加三倍。

不过，农用土地投资项目的免审查规模限于1,500万澳元，不过即便是这一水平，中国也能在无需申请FIRB许可的情况下，大幅提高在澳洲农业的影响力。