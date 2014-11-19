《RUSSELL专栏》澳洲扩大对中国农产品出口的成效恐有限

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
塔斯马尼亚拥有干净、绿色的形象，当地农户有望销售高端农产品，比如无激素牛肉、园艺产品、非转基因的其他作物，以及无污染海产品。
过去10年，当地对华出口已经增长逾一倍，2014年1-9月达到4.25亿澳元，相当于该州出口总量约五分之一。
自贸协定似乎基本上是为塔斯马尼亚量身定做，包括乳品、牛肉和葡萄酒免税，这正好是该州三大主要产品。
再加上习近平此行可能激发旅游热潮，所以不难看出，为何当地会在他到访时隆重欢迎。
但是从这种更紧密关系里中国想得到什么，在澳洲谈论的并不多。
在投资方面，无需澳洲外资投资审核局(FIRB)批准的投资门槛提高至10.8亿澳元，较此前增加三倍。
不过，农用土地投资项目的免审查规模限于1,500万澳元，不过即便是这一水平，中国也能在无需申请FIRB许可的情况下，大幅提高在澳洲农业的影响力。
习近平不辞辛苦飞往这个小地方，也许真实意图在于显示中国为了寻找和确保未来的资源，将不惜一切代价。(完) (编译 张明钧/王丽鑫/戴素萍/朱晓军；审校 屈桂娟)
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