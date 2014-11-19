中国货币市场：隔夜及七天回购利率微涨，跨月资金谨慎情绪继续升温

路透上海11月19日 - 中国银行间资金市场周三回购利率 隔夜及七天微涨。交易员表示，伴随月度缴税陆续进行，及机构对月底临近新股对资金面扰动疑虑升温，流动性边际继续收紧，相较之下，隔夜及14天跨月期限品种拆借更为不易。

交易员并表示，质押信用债拆借资金的机构难度更大，而市场对短期资金面预期难言乐观，仍旧寄望央行对流动性进行进一步扶助。

“更紧了，七天稍好一点，隔夜和14天非常难，因为14天毕竟跨月了，”上海一银行交易员称，"感觉大家的情绪在一步一步发酵,而信用债质押的机构就更加借不到钱"。

中国A股首次公开发行（IPO）再度重启后的第六批新股申购将于11月24日(下周一)开始，共计将有11只新股发行。

对于新股冻结资金量，国泰君安证券最新报告预计，本轮沪深新股的申购资金总量将达9,772亿元人民币，较上月略增，冻结资金高峰期在下周二（11月25日），当日冻结资金量约9,150亿元。

"大家预期会紧，市场没有好转，就会越来越紧张,所以，还是要有东西让大家放松,"上海另一银行交易员则表示，明天还有国库现金存款到期，且自昨天下午又有央行向市场放水的传言，说明机构对央行扶助流动性仍旧抱有期待，先看看明天公开市场操作会不会变化。

此外，她并指出，年底临近，预计长期限资金利率也易涨难跌。

业内人士周三透露，中国人民银行公开市场一级交易商今日可继续上报正回购、逆回购，以及三个月央票需求。其中正回购期限包括14天和28天，逆回购为14天。

以下为主要货币市场利率报价：

北京时间12:08 今日(%) 上日(%) 变动(bp)

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质押式回购加权平均利率

其中:隔夜 2.5323 2.5234 +0.89

七天 3.1227 3.0949 +2.78

14天 3.6327 3.6695 -3.68

上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜 4.0200 2.6050 +141.50

七天 5.6350 3.0650 +257.00

14天 5.6100 4.3800 +123.00

回购定盘利率

其中:隔夜 2.6000 2.5600 +4.00

七天 3.1900 3.1100 +8.00

14天 3.8000 3.6800 +12.00

Shibor

其中:隔夜 2.5040 2.5030 +0.10

七天 3.0740 3.0700 +0.40

三个月 4.1802 4.1930 -1.28