日本央行：总裁黑田东彦称将继续实行QQE，以稳步达成通胀目标

路透11月19日 - 日本央行总裁黑田东彦周三称：

* 经济仍然维持良性循环

* 日本经济继续温和复苏趋势，尽管生产等方面有些疲弱

* 未来出口将温和复苏，因海外经济复苏和日圆疲弱

* 民间消费继续坚挺的趋势，消费税上调的影响将逐步减退

* CPI可能在2015/16财年前后触及2%

* QQE在发挥预期效果

* 只要有必要就会继续实行QQE，以稳步达成2%的通胀目标

* 将检视经济的上档和下档风险，并酌情调整政策

* 扩大QQE料增强货币政策的传导机制

* 预计扩大后的QQE将改变通缩心态，并支撑经济的良性循环

* 对日本公共财政保持信心非常重要

* 预计政府将维持财政整固计划

* 受央行QE影响实质利率在下滑甚至为负，这对经济影响正面

* 安倍经济学并未过分依赖央行的QE措施

* 将酌情调整经济预估，将经济趋势和政府政策纳入考量

* 经济增长可能持续高于潜在水平

* 预计收益率大涨的风险很小，若真的大涨则央行将很难应对

* 认为央行不应因政府决定推迟上调消费税而延后进一步放松政策

* CPI增速有降至1%以下的可能性

* CPI增速可能暂时围绕1%上下波动

* 仍预计通胀将提速，因产出缺口改善且通胀预期升高

* 央行不应对财政纪律负有责任，应由政府和国会来决定

* 推迟上调消费税对日本经济的影响将在央行展望报告中得到体现