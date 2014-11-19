日本央行：总裁黑田东彦称将继续实行QQE，以稳步达成通胀目标

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透11月19日 - 日本央行总裁黑田东彦周三称：
* 经济仍然维持良性循环
* 日本经济继续温和复苏趋势，尽管生产等方面有些疲弱
* 未来出口将温和复苏，因海外经济复苏和日圆疲弱
* 民间消费继续坚挺的趋势，消费税上调的影响将逐步减退
* CPI可能在2015/16财年前后触及2%
* QQE在发挥预期效果
* 只要有必要就会继续实行QQE，以稳步达成2%的通胀目标
* 将检视经济的上档和下档风险，并酌情调整政策
* 扩大QQE料增强货币政策的传导机制
* 预计扩大后的QQE将改变通缩心态，并支撑经济的良性循环
* 对日本公共财政保持信心非常重要
* 预计政府将维持财政整固计划
* 受央行QE影响实质利率在下滑甚至为负，这对经济影响正面
* 安倍经济学并未过分依赖央行的QE措施
* 将酌情调整经济预估，将经济趋势和政府政策纳入考量
* 经济增长可能持续高于潜在水平
* 预计收益率大涨的风险很小，若真的大涨则央行将很难应对
* 认为央行不应因政府决定推迟上调消费税而延后进一步放松政策
* CPI增速有降至1%以下的可能性
* CPI增速可能暂时围绕1%上下波动
* 仍预计通胀将提速，因产出缺口改善且通胀预期升高
* 央行不应对财政纪律负有责任，应由政府和国会来决定
* 推迟上调消费税对日本经济的影响将在央行展望报告中得到体现
* 2%的通胀目标仍未达成，讨论退出政策还太早(完)
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。