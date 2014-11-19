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亚洲 | 2014年 11月 19日 星期三 12:29 BJT

《全球市场》日股回吐涨幅且亚股受创，大宗商品价格瘫软

美国公债收益率周二下滑，因趸售（批发）物价数据表现温和，支持了美联储可以更长时间维持低利率的观点。

美国10年期公债收益率 亚洲早盘报2.320%，周二下跌约2.5个基点。

美国等地通胀温和的重要原因之一在于，油价在过去五个月大跌。油价大跌部分是由于美国页岩油增产带来的供应过剩疑虑。

油价本周连跌两日后，守在四年低点附近，交易商正观望石油输出国组织(OPEC)是否会在11月27日会议上就减产达成一致。

美国原油期货 报每桶74.29美元，接近上周低点73.25，过去五个月下挫逾31%。(完) (编译/审校 张明钧/白云/李爽/陈宗琦/朱晓军/徐文焰/张涛/高琦)
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