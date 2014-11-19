《全球市场》日股回吐涨幅且亚股受创，大宗商品价格瘫软

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
美国公债收益率周二下滑，因趸售（批发）物价数据表现温和，支持了美联储可以更长时间维持低利率的观点。
美国10年期公债收益率 亚洲早盘报2.320%，周二下跌约2.5个基点。
美国等地通胀温和的重要原因之一在于，油价在过去五个月大跌。油价大跌部分是由于美国页岩油增产带来的供应过剩疑虑。
油价本周连跌两日后，守在四年低点附近，交易商正观望石油输出国组织(OPEC)是否会在11月27日会议上就减产达成一致。
美国原油期货 报每桶74.29美元，接近上周低点73.25，过去五个月下挫逾31%。(完) (编译/审校 张明钧/白云/李爽/陈宗琦/朱晓军/徐文焰/张涛/高琦)
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。