更新版 1-离岸人民币：明年非陆银宝岛债发行总量目标为1,000亿台币--柜买中心

(新增柜买中心说法)

路透台北11月19日 - 台湾柜买中心周三称，明年国际债券发行目标达1,500亿台币以上，其中宝岛债非陆银发行总量目标为1,000亿台币。

柜买中心总经理李启贤在一场记者会中表示，由于市场预估美国将在明年中升息，因此年底前还有不少企业要发行美元债，明年的发行热度可能会降温。

面对大陆台商的资金需求，李启贤称，已透过金管会向中国人行反映，希望透过回流机制的建置，让台商藉由发行宝岛债筹资汇回大陆，人行已表示会研究。

柜买中心董事长吴寿山也称，明年将推出国际债与宝岛债的次级市场，活络债市交易。

台湾今年的宝岛债市场陆资银行发行人所占份量不轻，粗估总发行额已逾130亿人民币，非陆资银行发行人的发行总额则仅约45亿人民币。(完)