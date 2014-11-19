更新版 1-离岸人民币：明年非陆银宝岛债发行总量目标为1,000亿台币--柜买中心

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
(新增柜买中心说法)
路透台北11月19日 - 台湾柜买中心周三称，明年国际债券发行目标达1,500亿台币以上，其中宝岛债非陆银发行总量目标为1,000亿台币。
柜买中心总经理李启贤在一场记者会中表示，由于市场预估美国将在明年中升息，因此年底前还有不少企业要发行美元债，明年的发行热度可能会降温。
面对大陆台商的资金需求，李启贤称，已透过金管会向中国人行反映，希望透过回流机制的建置，让台商藉由发行宝岛债筹资汇回大陆，人行已表示会研究。
柜买中心董事长吴寿山也称，明年将推出国际债与宝岛债的次级市场，活络债市交易。
台湾今年的宝岛债市场陆资银行发行人所占份量不轻，粗估总发行额已逾130亿人民币，非陆资银行发行人的发行总额则仅约45亿人民币。(完)
台湾主要人民币债券发行情况一览请参见 (记者 董永年; 审校 黄凯)
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。