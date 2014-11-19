香港个股：香港电视称重启兴建多媒体制作中心，最快明年次季恢复节目制作

路透香港11月19日 - 于周三正式启播的香港电视网络有限公司 宣布，为配合业务发展，将重新启动其在港的多媒体制作及分销中心的大楼兴建工程，料于2016年上半年完工。

公司声明并称，取决于市场对电视节目的反应，公司可能最快会在2015年第二季度重新制作新剧集和其他节目。

去年10月失落免费电视牌照的香港电视，经过变阵后将于今天推出一站式Over-The-Top （OTT）平台，经连接互联网的装置，例如智能电话、平板电脑、个人电脑、支援Android的电视机顶盒以及智能电视等播放。

在国际领域，香港电视通过节目分销安排，中国内地、澳洲、纽西兰及包括马来西亚和新加坡的东南亚地区，将可以透过当地的视频网站或电视台收看公司制作的节目。

此外，香港电视亦计划在OTT平台推出网上购物业务，现时预期明年1月左右投入服务，并已在港建立了物流中心及成立了一支约120名成员的物流团队，且根据业务发展的需要，扩招300名派递员并建立第二个物流中心。

公司表示，有鉴于上述计划，为支持最新业务发展，决定重新启动位于将军澳工业村的多媒体制作及分销中心的大楼兴建工程。该项目楼面面积合共约30万平方尺，包括四个录影厂，预计于2016年上半年完工。

香港电视午盘股价初段跌3.68%，报4.45港元。该股过去一个月累计升逾七成。（完）

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