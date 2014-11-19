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亚洲 | 2014年 11月 19日 星期三 13:10 BJT

韩国已公布经济指标--2014/11/19

经济指标                  时间            最新数据         前月/前季数        下次公布时间       预估值
                                                                          据        (GMT时间)      
 国内生产总值(GDP)(q/q)             第三季         +0.9%  @-p          +0.5%  @-r              --          --
 消费者物价指数(CPI)(y/y)             10月         +1.2%               +1.1%              12月1日          --
                                                                                                   
 工业生产(m/m)                         9月         +0.1%  @-p          -3.9%  @-r        11月27日          --
 失业率                               10月          3.5%  @             3.5%  @           12月9日          --
 贸易收支(亿美元)                     10月        顺差74  r           顺差34  r           12月1日          --
 
 注：p-初值； r-经修正； @-经季节调整。(完)
 
    参看全球经济数据相关资料，可点选           
    参看韩国经济数据相关资料，可点选
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