全球金融：澳新银行七名员工停职，面临监管机构的利率操纵调查

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透悉尼11月19日 - 澳新银行(澳盛银行,ANZ) 周三表示，已暂停七名从事市场交易的员工的工作，等待监管机构对指标银行间拆借利率受操纵一事的调查。
澳洲证券和投资委员会(ASIC)正在开展一系列审查，了解银行在利率设定方面有无不当行为。
澳新银行的首席风险官Nigel Williams在声明中表示，该行正在配合ASIC的行动。
今年稍早，ASIC审查了法国巴黎银行(BNP Paribas) 和苏格兰皇家银行 ，因其交易员试图影响澳洲指标银行间拆借利率的设定。(完)
(编译 张涛；审校 王兴亚)
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。