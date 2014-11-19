《路透晚报》--11月19日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经】

--中国能源：到2020年一次能源消费总量约48亿吨标准煤，自给率约85%

中国国务院周三称，到2020年，中国一次能源消费总量控制在48亿吨标准煤左右，煤炭消费总量控制在42亿吨左右，并基本形成统一开放竞争有序的现代能源市场体系。

--中国环保：全国水源地水质逾一成未达标，水污染问题严峻

根据中国水利部最新调查评价结果显示，通过对4,555个集中式饮用水水源地的调查，水质达标率为86%。全国水源地水质逾一成未达标，水污染问题严峻。

--中国能源：10月份全社会用电量同比增长3.1%--国家能源局

中国国家能源局称，10月全社会用电量4,508亿 千瓦时，同比增长3.1%。1-10月，全国全社会用电量累计45,484亿千瓦时 ，同比增长3.8%。

--台湾经济：中韩FTA料令台湾一年税损75亿台币，每年出口减1.34%--财政部

台湾财政部长张盛和指出，初估中韩自贸协定(FTA)签订完成后，将使每年财政税收减少75亿台币左右，而关税约损失40-50亿台币，国内生产总值(GDP)减少600亿台币。

【金融】

--中国金融：银联国际首次推全球热门旅游点特惠计划，优化用卡体验

在中国对外放开境内银行卡清算市场后，本土银行卡组织--中国银联旗下银联国际仍在积极拓展海外市场，周三起启动全球20个旅游城市和10大海岛的银联持卡人特惠计划，这是银联首次将特惠计划扩展到海外的旅游休闲领域。

【固定收益】

--新债招标：中国10年续发国债定位符合预期，但边际收益率略偏高

中国财政部周三早间招标发行的10年期续发国债中标收益率符合预期，此为关键期限国债，银行仍是需求主力；该债边际收益率定位相对偏高，因早间资金显紧等因素，机构整体心态偏向谨慎。

--中国货币市场：隔夜及七天回购利率微涨，跨月资金谨慎情绪继续升温

中国银行间资金市场周三回购利率隔夜及七天微涨。交易员表示，伴随月度缴税陆续进行，及机构对月底临近新股对资金面扰动疑虑升温，流动性边际继续收紧，相较之下，隔夜及14天跨月期限品种拆借更为不易。

--中国债市动态：现券收益率和IRS震荡盘整，向好支撑力道有限

中国银行间债市周三早盘现券未能延续上日午后强势，收益率先降后升，利率互换(IRS)也呈现窄幅震荡走势，因稍有恢复的向好情绪，对市场支撑力道有限。

--中国新债：财政部下周三将续招标发行280亿元固息国债，期限五年

中国财政部周三公告称，将于下周三(26日)在银行间和证交所债市，跨市场续招标发行280亿元人民币固息国债，为今年第26期五年品种的首次续发。

【外汇】

--中国汇市：中间价推动人民币早盘微升，CNH走弱推动境内涨幅收窄

中国人民币兑美元周三早盘微升，中间价结束连两天走弱行情后回升，带动人民币早盘上涨，并一度触及10日新高。但交易员指出，因盘间国际美元指数走势影响，带动离岸市场人民币走弱，亦带动境内人民币涨幅收窄。

--人民币汇率：10月实际有效汇率环比上升1.5%至121.57创历史新高--BIS

国际清算银行(BIS)最新公布，人民币实际有效汇率指数10月环比上升1.5%至121.57，连续第五个月回升并创历史新高。

--中国外汇：9月共减持美国国债34亿美元，但增持长期国债247亿

美国财政部最新数据显示，今年9月中国减持美国国债34亿美元，上月为增持。截止9月末，中国持有的美国国债为12,663亿美元，仍是美国国债的全球最大单一持有国。

--离岸人民币：明年非陆银宝岛债发行总量目标为1,000亿台币--柜买中心

台湾柜买中心周三称，明年国际债券发行目标达1,500亿台币以上，其中宝岛债非陆银发行总量目标为1,000亿台币。

【证券/行业】

--中国股市：沪综指连续第三日收跌，权重股炒作继续退潮拖累大盘

中国股市沪综指周三连续第三日收跌。分析师指出，近几日市场风格明显转换，沪港通快速降温使市场增量资金入市规模有所减少，主题概念股随之出现退潮，此前受益的大盘蓝筹股炒作继续退潮，中小盘个股表现相对活跃。

--中港证券：港股通暂不参与融资融券，预防沪股通乌龙指概率--证监会

沪港通交易周一启动以来，中国证监会通过官方微博陆续明确多项细则，包括港股通股票不属于内地市场的融资融券标的范围，投资者暂不能就其进行融资融券业务，以及通过监管降低沪股通发生“乌龙指”的概率。

--中国企业：河北钢铁增持德高公司股权至51%，布局海外消解过剩产能--报载

为了化解严重过剩产能，中国钢企不仅加大海外销售力度，亦积极布局海外销售网络。中国证券报周三报导称，河北钢铁集团与全球最大钢铁贸易与综合服务商--德高国际贸易控股公司18日（周二）签署协议，增持后者股权至51%。

--中国个股：华谊兄弟向阿里和腾讯等发行股份筹资36亿，业务战略合作

中国知名民营影视娱乐公司--华谊兄弟周三修订其定向增发方案，向腾讯、阿里创业投资、中国平安旗下平安资管、中信建投证券等四家机构发行股份筹资36亿元人民币，并与阿里巴巴和腾讯在业务上战略合作。

--香港个股：香港电视称重启兴建多媒体制作中心，最快明年次季恢复节目制作

于周三正式启播的香港电视网络有限公司 1137.HK 宣布，为配合业务发展，将重新启动其在港的多媒体制作及分销中心的大楼兴建工程，料于2016年上半年完工。

--中国企业：小米斥资3亿美元入股百度旗下爱奇艺，内容投资再下一城

在与中国最大视频网站优酷土豆结盟后，全球第三大智能手机生产商--小米周三宣布，拟斥资3亿美元战略入股百度旗下视频网站爱奇艺，小米在内容方面的投资再下一城。 (完)