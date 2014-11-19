印度经济：OECD上修印度成长展望，呼吁进行结构性改革

路透新德里11月19日 - 经济合作暨发展组织(OECD)周三指出，印度经济2015/16财政年度将加速，但若不进行全面的结构性改革，将无法达到本世纪头10年那么迅猛的增幅。

OECD在一项国家调查中预测，这个亚洲第三大经济体2015/16财政年度成长6.6%，增幅高于该组织5月预估的5.7%。

OECD称印度2016/17财年经济增幅将小幅升至6.8%。

“经济展现好转迹象，失衡的情况减轻，”OECD的报告称。尽管报告为印度总理莫迪提供了安慰，但凸显出未来的艰困抉择。

今年稍早莫迪压倒性胜选提振企业信心，财政整顿、通胀及经常帐赤字压力缓和全都表明进展方向正确。

OECD在最新预测中称，预计印度2014/15年度录得6.9%的通胀率后，2015/16年度通胀率将降至5.4%，2016/17年度则再小幅升至5.6%。该组织5月预测未来几年通胀率都将维持在6%以上。

然而尽管当前风险大致平衡，中期展望则较不亮丽。出口受到供应面瓶颈所限，企业借贷偏高，银行业资产质量恶化，“可能危及投资回升”，报告并称。

增长面临巨大障碍，包括基础建设瓶颈、劳工法的限制到教育不足等，都将阻碍印度经济。