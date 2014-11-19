印度经济：OECD上修印度成长展望，呼吁进行结构性改革

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透新德里11月19日 - 经济合作暨发展组织(OECD)周三指出，印度经济2015/16财政年度将加速，但若不进行全面的结构性改革，将无法达到本世纪头10年那么迅猛的增幅。
OECD在一项国家调查中预测，这个亚洲第三大经济体2015/16财政年度成长6.6%，增幅高于该组织5月预估的5.7%。
OECD称印度2016/17财年经济增幅将小幅升至6.8%。
“经济展现好转迹象，失衡的情况减轻，”OECD的报告称。尽管报告为印度总理莫迪提供了安慰，但凸显出未来的艰困抉择。
今年稍早莫迪压倒性胜选提振企业信心，财政整顿、通胀及经常帐赤字压力缓和全都表明进展方向正确。
OECD在最新预测中称，预计印度2014/15年度录得6.9%的通胀率后，2015/16年度通胀率将降至5.4%，2016/17年度则再小幅升至5.6%。该组织5月预测未来几年通胀率都将维持在6%以上。
然而尽管当前风险大致平衡，中期展望则较不亮丽。出口受到供应面瓶颈所限，企业借贷偏高，银行业资产质量恶化，“可能危及投资回升”，报告并称。
增长面临巨大障碍，包括基础建设瓶颈、劳工法的限制到教育不足等，都将阻碍印度经济。
“结构性改革将提高印度的经济成长程度。然而若不进行这些改革，增长速度仍将无法企及本世纪头10年所能达到的8%。”OECD在这份158页的报告中称。(完) (编译 张若琪 审校 张涛)
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。