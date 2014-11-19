台湾股市：中止连两日跌势收高，因融资余额创低与外资拉抬

路透台北11月19日 - 台湾股市周三反弹收高，中止连两天的跌势。分析师指出，主要因融资余额创波段新低，吸引部分长线买盘进场，且外资为11月台指期货 拉高结算。

台湾加权股价指数 收高1.18%或104.17点，报8,963.24点。今日成交初值 为912.29亿台币，上交易日修正后为795.28亿。

〞这是融资减肥后的反弹行情，与外资为台指期结算作价有关。〞国泰证期顾问处协理简伯仪说。

他表示，外资在台指期货的多空势力接近，拉高现货结算，双方赚赔都有限。今日大盘成交量扩大至900亿台币以上，后市指数能否继续向上挑战，将视成交量是否维持温和扩张格局而定。

简伯仪认为，由于离29日地方选举日近，投资人料离场观望，短线指数应该还是不脱在9,034点附近的季线与8,898点的月线区间压缩整理。