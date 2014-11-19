台湾股市：中止连两日跌势收高，因融资余额创低与外资拉抬

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透台北11月19日 - 台湾股市周三反弹收高，中止连两天的跌势。分析师指出，主要因融资余额创波段新低，吸引部分长线买盘进场，且外资为11月台指期货 拉高结算。
台湾加权股价指数 收高1.18%或104.17点，报8,963.24点。今日成交初值 为912.29亿台币，上交易日修正后为795.28亿。
〞这是融资减肥后的反弹行情，与外资为台指期结算作价有关。〞国泰证期顾问处协理简伯仪说。
他表示，外资在台指期货的多空势力接近，拉高现货结算，双方赚赔都有限。今日大盘成交量扩大至900亿台币以上，后市指数能否继续向上挑战，将视成交量是否维持温和扩张格局而定。
简伯仪认为，由于离29日地方选举日近，投资人料离场观望，短线指数应该还是不脱在9,034点附近的季线与8,898点的月线区间压缩整理。
根据证交所的统计数据，周二代表散户心态的融资余额为1,977.6亿台币，上日为1,994.7亿。(完)
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。