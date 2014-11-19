独家：情报称伊朗通过中国一家银行向与圣城旅有关联的企业转账

(本文由路透中文网编译提供)

记者 Louis Charbonneau/Jonathan Saul/James Pomfret

路透纽约/伦敦/深圳11月18日 - 深圳蓝昊天有限公司的注册地址为深圳富瑰园，但这里不见该公司的踪迹，小区管理方称从来没听说过这家公司。

路透看到的一份西方情报报告称，深圳蓝昊天是通过一家中国的银行从伊朗收到钱的数家中国企业之一。情报称，这样的资金流动有助于为伊朗伊斯兰革命卫队下属圣城旅（Quds Force）的国际行动提供资金。

美国和欧洲官员称，圣城旅向真主党、哈马斯和伊拉克境内的什叶派穆斯林武装等支持伊朗的中东武装组织提供军火、援助和培训；该部队还在叙利亚内战中武装并培训了叙利亚政府军，违反了联合国武器禁运规定。

2007年，美国认定圣城旅支持恐怖主义。2011年，欧盟对圣城旅实施制裁。

报告称，伊朗央行在中石油子公司昆仑银行开设有账户。Bamdad Capital Development等圣城旅控制的伊朗企业通过这些账户向圣城旅直接控制的中国实体或是圣城旅欠钱的中国实体转账，比如深圳蓝昊天。

“从伊朗央行在昆仑银行的账户进行转账的是圣城旅，资金被转给与圣城旅有关联的中国公司，目的是满足圣城旅财务需求，”这份长达七页的报告称。路透无法独立核实情报的内容。

美国财政部2012年对昆仑银行进行制裁，理由是其与伊朗有生意来往，并向与伊朗革命卫队有关联的一家实体转账。当时并未提到与圣城旅有任何关系。

情报称，资金通过昆仑银行转到其他实体后，圣城旅可以用这些资金在中国进行采购，以及为在其他国家的各种秘密行动提供资金。情报并未提到圣城旅如何使用从在昆仑银行的账户转出的资金。

情报并未暗示中国政府或昆仑银行知道转账与圣城旅有关的可能性。

昆仑银行和中国石油天然气集团公司官员均未对路透寻求置评的请求作出回应。

中国政府称，中国与伊朗以及其他国家的贸易关系不违反国际法。

中国外交部发言人洪磊在回复路透置评请求的声明中称，中国与包括伊朗在内的国家保持正常经贸往来，不违反国际法和安理会决议，也不损害其他国家和国际社会的利益。

伊朗驻联合国代表团拒绝置评。

深圳蓝昊天的联系目录上有一名男子被列为总经理，路透通过电话联系到他时，他称他不为该公司工作。

深圳蓝昊天列出的办公地址位于深圳西郊，那里住着一户人家。他们对路透记者称，没听说过该公司，也没听说过那名总经理。（完）