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亚洲 | 2014年 11月 19日 星期三 14:24 BJT

《汇市简讯》美元/日圆仍由买盘主导，未受日股收跌影响

0610 GMT

* 日经指数收跌55.31点或0.32%至17,288.7点，波动区间17,280.76-17,472.57点

* 美元/日圆盘中买盘居多，未受日股影响

* 从早盘低点116.81升至下午盘的117.42

* 卖盘仍位于大量期权行权价117.50下方，即普通期权到期位和障碍位

* 在117.50上方有停损单，若突破将瞄准下一个期权大型战场118.00

* 117.00附近买盘目前来自日本等国投资者，一路向下排列(完)

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(编译 朱晓军；审校 张明钧)
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