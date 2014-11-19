《汇市简讯》美元/日圆仍由买盘主导，未受日股收跌影响

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
0610 GMT
* 日经指数收跌55.31点或0.32%至17,288.7点，波动区间17,280.76-17,472.57点
* 美元/日圆盘中买盘居多，未受日股影响
* 从早盘低点116.81升至下午盘的117.42
* 卖盘仍位于大量期权行权价117.50下方，即普通期权到期位和障碍位
* 在117.50上方有停损单，若突破将瞄准下一个期权大型战场118.00
* 117.00附近买盘目前来自日本等国投资者，一路向下排列(完)
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(编译 朱晓军；审校 张明钧)
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