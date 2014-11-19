《汇市简讯》美元/日圆仍由买盘主导，未受日股收跌影响

* 日经指数收跌55.31点或0.32%至17,288.7点，波动区间17,280.76-17,472.57点

* 卖盘仍位于大量期权行权价117.50下方，即普通期权到期位和障碍位

* 在117.50上方有停损单，若突破将瞄准下一个期权大型战场118.00