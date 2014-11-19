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亚洲 | 2014年 11月 19日 星期三 14:24 BJT

韩国股市：收近平盘，市场担忧日圆汇价下跌冲击出口商

路透首尔11月19日 - 周三韩国股市收盘几无变动，投资者不愿买入，因对日圆汇价下跌损及该国出口商竞争力的担忧挥之不去。

韩国综合股价指数 小跌0.01%，报1,966.87点。(完)
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