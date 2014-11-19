国际油市：布兰特原油持稳于每桶79美元下方，OPEC成员国分歧加深

“我认为市场不会相信，即使OPEC发布声明称他们将减产，我认为也会受到众多质疑，”他称。

0604GMT时，布兰特1月原油期货 涨0.08美元，报每桶78.55美元，周二结算价跌0.84美元。

美国12月原油期货 跌0.40美元，报每桶74.21美元，该合约周二收低1.03美元。

根据四位匿名的市场与外交消息人士，沙特官员在9月与10月对纽约与利雅德的OPEC观察人士私下进行了简报。简报会中传递的信息表示，外汇储备充裕的沙特，已经做好承受油价在长达一年时间内低至每桶70-80美元的准备。

官方数据显示，沙特9月将原油每日出口量提高约5.9万桶。

但巴克莱分析师在研究报告中称，“原油和油品出口是比较好的指标，它们显示沙特已将石油出口从今年高位每日削减约100万桶。”

沙特9月油品出口每日减少23.6万桶。

美国原油价格下跌，因美国石油协会(API)公布的数据显示，11月14日止当周美国原油库存增加370万桶，其中库欣库存增加了140万桶。

美国能源部下属能源资料协会(EIA)将于周三1530GMT公布库存数据。路透调查访问的七名分析师平均预期，上周原油库存料下降80万桶。

美国天气异常寒冷可能将增加对取暖油的需求，周二美国所有50个州的气温均跌至零度或以下。(完)

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