国际油市：布兰特原油持稳于每桶79美元下方，OPEC成员国分歧加深

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
“我认为市场不会相信，即使OPEC发布声明称他们将减产，我认为也会受到众多质疑，”他称。
0604GMT时，布兰特1月原油期货 涨0.08美元，报每桶78.55美元，周二结算价跌0.84美元。
美国12月原油期货 跌0.40美元，报每桶74.21美元，该合约周二收低1.03美元。
根据四位匿名的市场与外交消息人士，沙特官员在9月与10月对纽约与利雅德的OPEC观察人士私下进行了简报。简报会中传递的信息表示，外汇储备充裕的沙特，已经做好承受油价在长达一年时间内低至每桶70-80美元的准备。
官方数据显示，沙特9月将原油每日出口量提高约5.9万桶。
但巴克莱分析师在研究报告中称，“原油和油品出口是比较好的指标，它们显示沙特已将石油出口从今年高位每日削减约100万桶。”
沙特9月油品出口每日减少23.6万桶。
美国原油价格下跌，因美国石油协会(API)公布的数据显示，11月14日止当周美国原油库存增加370万桶，其中库欣库存增加了140万桶。
美国能源部下属能源资料协会(EIA)将于周三1530GMT公布库存数据。路透调查访问的七名分析师平均预期，上周原油库存料下降80万桶。
美国天气异常寒冷可能将增加对取暖油的需求，周二美国所有50个州的气温均跌至零度或以下。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 王颖/于春红; 审校 田建华/张明钧)
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路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。