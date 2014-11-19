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亚洲 | 2014年 11月 19日 星期三 14:24 BJT

韩国汇市：韩元触及14个月低点，追随日圆跌势

路透首尔11月19日 - 韩元 周三跌至14个月低位，追随日圆 跌势。此前日圆跌至七年低位，因首相安倍晋三重申支持日本经济复苏的承诺。

韩元兑美元 在本地盘收报1,106.3，为2013年9月2日以来低点。韩元周二时收于1,099.0。(完)

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