港报财经评论：港股转弱，退守23,000点--经济日报11月20日

港股转弱，退守23,000/ 林瑞芬

沪港通推出初期需时观察，港股持续回吐。恒指昨收报23,373点，跌0.66%；国指收报10,380点，跌0.44%；大市成交额只有651亿港元。总计，港股通额度昨只用了2%，沪股通用了20%。一连三日，港股通额度均未见用尽，中国内地投资者也需要时间去搞清楚细节，如当初报价与结算汇率问题，不宜对此过分悲观。

对外资来讲，北上的吸引力无疑很强。不过，中国内地人逐渐富起来，投资意慾也很强，南下港股有助分散投资风险，但就要较长时间出现预期的效果。据中国证监会投资者保护局近期面向中国内地投资者组织开展的“沪港通个人投资者及其权益”专项调查显示，港股相对稳定的投资回报、成熟的市场环境以及丰富的投资品种。对于投资策略的考量，投资者倾向选择有较为稳定分红的公司股票以及估值较低的蓝筹股，更加注重投资的长期回报。67%投资者认为估值较低的蓝筹股是最好的投资选择，53.7%投资者将有稳定分红的公司作为首要投资目标。此外，据《中国证券报》报导，中国内地有关部门正发起研究险资出海投资支持方案，与之配套的保险资管产品发行有望在政策带动下获更大空间，并分羹海外市场，投资沪港通的政策指引将成为该支援方案的组成部分。险资借道“沪港通”出海政策将出台，也是你好我好，险资可多管道投资，也可望增购港股。技术上，恒指昨失23,500短期支持轨，势续转弱，再向下探，23,000左右为下一级支持。

国务院昨刊报《能源发展战略行动计划（2014-2020年）》提出，按照创新机制、夯实基础、超前部署、重点跨越的原则，加强科技自主创新，鼓励引进消化吸收再创新，打造能源科技创新升级版，建设“能源科技强国”。战略目标包括：一是节约优先，目标到2020年，一次能源消费总量控制在48亿吨标准煤左右，煤炭消费总量控制在42亿吨左右，全国煤炭消费比重要降至62%以内。二是立足国内战略，目标到2020年，基本形成比较完善的能源安全保障体系。国内一次能源生产总量达到42亿吨标准煤，能源自给能力保持在85%左右，石油储采比提高到14%至15%，能源储备应急体系基本建成。

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火电股转淡，买新能源股/ 余少文

国企指数继续在牛熊分界线争持。而去年盈利急升的电力股，今年第三季明显放缓，加上经济下滑，电力需求放缓，火电股或转淡，惟新能源电力股则崛起。A股个别发展，国企指数则跌45点或0.4%，收报10,380点，成交额109亿港元，“「四连跌”下继续在牛熊分界线（250天平均线现处于10422点）挣扎，有逾33%主板H股逆市上升；而红筹指数跌25点或0.6%，收报4,324点，成交额43亿港元。

中国内地经济放缓，尤其明年GDP会否放缓至7%，是市场关注所在，若然经济下滑不止，则不少行业前景危矣！经济差也令电力需求下降，故见到8月是电力需求旺季，但社会用电量反而下跌，即使9月和10月同比增长回升，但10月用电量只有4,508亿千瓦时，连跌三个月；至于10月发电量只升2%，升幅不及9月的4%，也跟用电量增长有少少背驰。乐观是9月和10月都是电力需求淡季，但用电量和发电量都同比上升，暂摆脱8月出乎意料下跌的现象，而电力及相关股份在第三季盈利合计83亿人民币，同比升1%，环比则升11%，表现较电力需求为佳。若然只计算电力股，则合计盈利约67亿人民币，同比微跌1%，环比则升9%，表现符合去年底指出盈利放缓的睇法。盈利显着放缓，是因为去年录得盈利急增，在去年可比基数偏高下，今年增长放缓是合理现象。

由于煤价持续下滑，是不少电力股盈利维持双位数增长的原因，只是电力公司下调电价，又会抵销成本下降相关利好因素。而综合彭博对电力股的预测数字，计入红筹电力股，预期今年盈利合计可达432亿人民币，同比增长约17%，维持其增长应有水平；但展望明年盈利，合计盈利只有483亿人民币，预期增长只有12%，即明年盈利会进一步放缓。随着经济放缓以及电价下调，更甚者是煤价经过长期下跌，或会出现反弹又或见底，故对电力股明年盈利表现确实有一定影响，尤其火电股，或是证券商预期电力股明年盈利继续放缓的原因之一。

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