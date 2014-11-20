港报财经评论：金价待破1,200，美元阻力--信报11月20日

金价待破1,200，美元阻力/ 习广思

港股昨天仍未摆脱“沪股通”带来的失落，投资者仍在舔治伤口，无心恋战。恒指收报23,373点，跌155点，“沪港通”开车3天，恒指累跌714点。昨天南下的北水只有2.5亿人民币，港交所 遭投资者沽到七个一皮，收市再跌5.9港元，十分合理。不过，大家若把视线转到其他市场，仍有不少赚钱机会，日圆继续跌，兑美元已跌至117.5日圆水平，金价亦等待升破1,200美元水平，美股再创新高。

今天有不少数据出笼，凌晨时分，美国公布上月联储局的会议纪录，公开市场委员会对加息方向及时间有否进一步启示，均影响美元指数走势。中国内地今早将公布11月汇丰中国PMI初值，这个数据若比预期为差，除了港股受拖累，澳元以至其他商品都可能遭抛售。金价周二在外围一度回升至1,200美元阻力位，见两周新高，昨天在亚洲时段回吐后再挑战1,200水平，金价报1,201.6美元。金价上周五已见急升，周二再涨，原因是俄罗斯央行将进一步增持黄金作为外汇储备。根据国际货币基金组织数据，截至今年9月底止，俄罗斯持有总值450亿美元的黄金储备，占总储备9.9%，共买入了115公吨黄金，相当于370万盎斯。俄罗斯央行行长Elvira Nabiullina周二向国会透露，今年以来共买入150公吨黄金；换言之，该央行自10月以来再扫入35吨黄金，买盘有加速之势。黄金占俄罗斯外汇资产的比重，由去年底的5.5%大幅增至9.9%，并继续扩大。

俄罗斯加速买金有其政经理由：一、俄罗斯侵占克里米亚，遭欧美实施经济制裁，使用美元及欧罗均受到限制，故增加黄金及人民币作为储备货币；二、世界主要央行都大印银纸，虽然市场仍然担心通缩，一旦通胀重来，可能会涨得很快，买点金长远有保值作用，好过持有“花花绿绿”的美元。世界黄金协会估计，今年环球央行的买金需求约400至500吨；以此推算，差不多近半由俄罗斯购买了。中国没有向国基会呈报其外汇储备资产分配情况，外界难以知道人行储备中持有多少黄金。但站在储备多元化的层面看，持有一定数量黄金亦十分合理。

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镑汇有力挑战1.6关/ 苏子

昨天英镑兑美元曾跌破上周五锤头利好形态的1.5592美元底部支持，但破位后却仅多跌7点子，至1.5585美元低位便再次止跌回升，已自该低位明显回升逾百点子，见1.57美元的高位。如昨晚美国市可以继续保持此良好上升势头，并以近全日高位收市，预料今天将有望企稳在10天平均线阻力以上，并朝着下半年跌幅的23.6%反弹目标迈进。由于该反弹目标已经高于本月12日的1.594美元高位阻力，因此，一旦汇价顺利突破此目标收市，随后将有力进一步走高，并挑战50天线阻力，以及上述跌幅的38.2%反弹目标。

从日线图上看，金价在本月7日失守对上两个交易天分别处1,137.3及1,137.8美元低位后，却仅跌至1,131.15便已强力反弹至1,178.68高位，即出现好淡通杀并且利好黄金看好的投资者的走势。目前金价已经升至1,200美元阻力关口附近争持，故从价位走势上看，稍后应有力挑战目前正在下降中的50天线阻力。留意此阻力与上月21日的1,255.20高位跌至本月7日的1,131.15低位的61.8%反弹目标十分接近，因此，若能顺利突破，相信上述跌幅的76.4%反弹目标所发挥的阻力亦不大，后市将进一步挑战日线一目均衡图云雾区顶部阻力及上月21日的1,255.20美元高位阻力。

留意金价日线CCI指标正以45度角明显上升中，目前已经升至正方水平以上，并正朝着正100阻力迈进，反映金价有望在稍后成功突破上述的61.8%反弹目标，以大涨小回的单边市走势模式向上挑战更关键的阻力位。短线而言，金价只要调整没有低于1,175美元支持，策略上宜逢低买入。近日美元兑瑞郎有明显转弱迹象，并正在考验8月15日的0.9013瑞郎低位向上延伸的短期上升支持线；如今天欧洲入市后汇价下破此支持线波动，预期50天线支持亦将不保，走势将全面转劣，并朝着0.935/0.94瑞郎支持区迈进。

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