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亚洲 | 2014年 11月 20日 星期四 10:01 BJT

****《港报快速浏览》--11月20日报摘,社评及财经评论****

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 --------------------------------报纸摘要-------------------------------------
 《香港报摘》--信报                                                                
 《香港报摘》--经济日报                                                            
 《香港报摘》--其他报纸重要消息                                                    
 
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 港报社评：强烈谴责暴徒，“占中”必须清场--文汇报11月20日                          
 港报社评：暴力冲击立会大楼和平占领光环褪色--明报11月20日                          
 港报社评：不容暴力冲立会，占领尽快退场--经济日报11月20日                          
 港报社评：抗命滋生暴力，双学应速退场--星岛日报11月20日                            
 港报社评：暴力冲击道德失守，止蚀离场不宜再拖--信报11月20日                        
 
 ---------------------------------财经评论------------------------------------
 港报财经评论：金价待破1,200，美元阻力--信报11月20日                               
 港报财经评论：港股转弱，退守23,000点--经济日报11月20日                            
 
 -----------------------------------其他--------------------------------------
 中国报摘                                                                            
 台湾报摘                                                                            
    
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