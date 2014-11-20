《港报快速浏览》--11月20日报摘,社评及财经评论****

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--------------------------------报纸摘要-------------------------------------
《香港报摘》--信报
《香港报摘》--经济日报
《香港报摘》--其他报纸重要消息
----------------------------------社评--------------------------------------
港报社评：强烈谴责暴徒，“占中”必须清场--文汇报11月20日
港报社评：暴力冲击立会大楼和平占领光环褪色--明报11月20日
港报社评：不容暴力冲立会，占领尽快退场--经济日报11月20日
港报社评：抗命滋生暴力，双学应速退场--星岛日报11月20日
港报社评：暴力冲击道德失守，止蚀离场不宜再拖--信报11月20日
---------------------------------财经评论------------------------------------
港报财经评论：金价待破1,200，美元阻力--信报11月20日
港报财经评论：港股转弱，退守23,000点--经济日报11月20日
-----------------------------------其他--------------------------------------
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