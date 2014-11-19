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市场报道 | 2014年 11月 19日 星期三 14:46 BJT

《汇市简讯》欧洲盘初：美元/日圆引领盘势

0628 GMT

* 澳元/美元跌0.64%，新西兰元/美元下滑0.67%，美元/日圆涨0.42%，欧元/美元走低0.11%

* 日经指数收低0.32%，恒生指数下挫0.49%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌0.43%，10年期美债收益率报2.3204%

* 日本央行维持货币政策不变，聚焦总裁黑田东彦表态

* 日本或将30/40年期公债发行规模提高2万亿日圆

* 美加Keystone XL输油管提案在美国参议院受阻(完)

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