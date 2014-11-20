《香港报摘》--其他报摘重要消息11月20日

金属期市：伦铜守在一周高位附近，受美元下跌支撑
路透悉尼4月26日 - 伦敦期铜周三守在一周高位附近，因法国总统大选第一轮投票过后美元兑欧元下跌，从而使大宗商品对使用非美元货币的买家而言变得更加便宜。
**文汇报**
--投资银行摩根大通预料，明年内地资金将由房地产转向股票市场，该行亚洲及新兴市场首席股票策略师莫爱德昨于记者会表示，加上沪港通开通，将吸引更多外资流入A股市场，他预料明年内地股票会有10%回报，摩通更自2009年首次给予内地增持评级。
--永义实业 昨日公布截至今年9月底的6个月业绩。期内营业额为1.28亿港元，按年上升24.3%，公司股东应占亏损7,600万港元，由盈转亏，去年同期之溢利为407万港元。董事会解释，亏损主要由于投资物业之公平值变动产生亏损1.04亿港元所致。
**明报**
--电召货车应用程式GoGoVan 最近获内地社交网站人人网入股，据外电报导，人人网以1000万美元入股10％，意味公司估值已涨至1亿美元 。GoGoVan合伙创办人Steven Lam表示，目前将集中精神发展业务，会在适当时候才考虑上市。
--涉足度假村业务的蓝鼎 获云顶香港 向其附属公司奇润入股50%，投资总额为1300亿韩圜，包括认购价4149万港元及贷款8.75亿港元。
**星岛日报**
--中移动 副总裁李正茂昨日表示，中移动的4G用户已突破5000万户，预计年底将超7000万，保守估计2015年将达1.5亿户，2016年则达到3亿户。
**东方日报**:
--联通 3G与4G移动宽频上客初现回稳。联通公布十月份营运数据显示，期内移动宽频上客较九月份回升1.68%至114.9万户，包括2G在内整体移动用户上客亦回升24%至67.7万户。
--继本月十二日入股视频网站优酷土豆后，小米昨日公布，与董事长雷军旗下的顺为资本共同以18亿元人民币入股视频网站爱奇艺，是小米公司成立以来最大单一次投资。雷军又指，五至十年后，小米或成世界第一智能手机公司。(完)
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台湾报摘 (整理 潘嘉玲; 审校 黄凯)
路透悉尼4月26日 - 伦敦期铜周三守在一周高位附近，因法国总统大选第一轮投票过后美元兑欧元下跌，从而使大宗商品对使用非美元货币的买家而言变得更加便宜。
0136GMT * 早盘走软，开盘涨0.6%，因美加贸易战升级 * 美国原油下跌0.5%，隔夜收涨0.7%，因美国库存增加 * 动能指标显示5日、10日和20日移动均线上扬，技术格局正面 * 若收在2016年跌势的50%回档位1.3575上方，则长线上看61.8%回档位1.3838 * 纽约市场午后低点1.3561及纽约市场高点1.3626为初步支撑/阻力 * 图表： http://reut.rs/2oJTrmn (完) (编译 陈宗琦；审校 徐文焰)
路透北京4月26日 - 随着金融监管日趋严格，银行委外投资的赎回情况备受市场关注。以资产计中国最大商业银行--工商银行周三称，今年以来该行资产管理业务的委托投资运作始终保持正常、稳定，没有大规模委外赎回的情况。