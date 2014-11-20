《香港报摘》--其他报摘重要消息11月20日

**文汇报**

--投资银行摩根大通预料，明年内地资金将由房地产转向股票市场，该行亚洲及新兴市场首席股票策略师莫爱德昨于记者会表示，加上沪港通开通，将吸引更多外资流入A股市场，他预料明年内地股票会有10%回报，摩通更自2009年首次给予内地增持评级。

--永义实业 昨日公布截至今年9月底的6个月业绩。期内营业额为1.28亿港元，按年上升24.3%，公司股东应占亏损7,600万港元，由盈转亏，去年同期之溢利为407万港元。董事会解释，亏损主要由于投资物业之公平值变动产生亏损1.04亿港元所致。

**明报**

--电召货车应用程式GoGoVan 最近获内地社交网站人人网入股，据外电报导，人人网以1000万美元入股10％，意味公司估值已涨至1亿美元 。GoGoVan合伙创办人Steven Lam表示，目前将集中精神发展业务，会在适当时候才考虑上市。

--涉足度假村业务的蓝鼎 获云顶香港 向其附属公司奇润入股50%，投资总额为1300亿韩圜，包括认购价4149万港元及贷款8.75亿港元。

**星岛日报**

--中移动 副总裁李正茂昨日表示，中移动的4G用户已突破5000万户，预计年底将超7000万，保守估计2015年将达1.5亿户，2016年则达到3亿户。

**东方日报**:

--联通 3G与4G移动宽频上客初现回稳。联通公布十月份营运数据显示，期内移动宽频上客较九月份回升1.68%至114.9万户，包括2G在内整体移动用户上客亦回升24%至67.7万户。

--继本月十二日入股视频网站优酷土豆后，小米昨日公布，与董事长雷军旗下的顺为资本共同以18亿元人民币入股视频网站爱奇艺，是小米公司成立以来最大单一次投资。雷军又指，五至十年后，小米或成世界第一智能手机公司。(完)

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