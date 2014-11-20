《香港报摘》--信报11月20日

**头版头条**
--中国证监会通过官方微博发出多项细则，包括内地股民透过「港股通」买港股，暂不能参与融资融券（即借孖展及借货沽空），而境外投资者透过「沪股通」投资内地股份，同样不能参与内地的融资融券。根据港交所 上月底公布，境外投资者最快明年初可透过「沪股通」沽空A股。
**其他**
--澳门博彩收入10月按年大跌23%，市场忧虑颓势会否在余下的11月及12月持续。瑞银指出，11月至今澳门中场赌枱业务仍然疲弱，禁烟令影响赌客逗留赌场时间；加上上周澳门格兰披治大赛车赛事影响需求，该行预期，11月博彩收入按年跌17%至22%。
--停牌逾三周的首都信息 公布出售旗下PayEase股权，昨天复牌股价曾飙升40%，其后升幅收窄，全日涨11.6%，收报0.77港元。
--内地固体废物和污水处理龙头企业光大国际 今年为拓展新项目，已多次使用内地财政部鼓励的PPP（Public-Private-Partnerships，又称公私合营）模式，该公司行政总裁陈小平表示，PPP令旗下项目拓展进入新的阶段，内陆城市将成未来新增长点。
--中国动物保健品 遭大股东减持，据销售文件显示，该公司主席王彦刚妻子李春花于较早前拟以每股6.45至6.66港元，配售7000万股，套现约4.52亿至4.66亿港元。
--据内地媒体报道，原中国远洋运输集团总公司副总裁兼中远太平洋 总经理徐敏杰，被内地法院以贪污罪判处10年有期徒刑。
--必瘦站 截至今年9月底止半年度盈利7120万港元，按年增长68.7%；派中期股息5.8仙，按年增长34.8%。该公司主席兼行政总裁欧阳江指出，本港客人对高科技美容的需求仍然很大，下半年将继续推动高科技美容业务增长。(完)
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(整理 潘嘉玲；; 审校 黄凯)