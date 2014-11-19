投行观点：投资者应部署中国式量宽，买入科网、新能源等板块--摩根大通

《全球汇市》欧元受欧元区通胀数据带动上涨，美元兑日圆跳涨
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
路透香港11月19日 - 投行摩根大通的报告称，预期中国将有下调存款准备金率等宽松动作，投资者应作出部署，建议买入科网、新能源、券商等板块。
摩根大通亚洲及新兴市场首席股票策略师莫爱德（Adrian Mowat）在报告中指出，今年以来，MSCI中国指数 稍为跑赢MSCI新兴市场指数 ，主要由科技、医护和电讯板块带动。该行现时对中国股票评级为“增持”，因投资者应部署中国式量宽，包括两次下调存款准备金。
“弱经济主题正反映在估值便宜的周期性和接近周期性的股份，以及一些昂贵的增长股。相信市场将就政策松动作出反应。”他说。
报告指出，A股复苏情况令人鼓舞。增持股市的风险在于经济面临拐点--投资放缓导致消费转弱和资产质素转差，已有迹象显示消费动力正在减弱。
摩根大通已上调金融（除房地产外）板块评级至“增持”，因会受惠于货币政策松动。此外，该行亦偏好增长股如互联网和科技硬件、属政策重点的新能源、受惠于金融改革和新股复苏的券商、具沪港通概念的香港科技和电讯股，以及个别必需消费品。
个股方面，该行首选买入股票包括国航 、安徽海螺 、中国银行 、中国建筑国际 、南车 、远东宏信 、复星医药 、长城汽车 、富力地产 、恒安 、利君药业 、龙源电力 、平保 、桑德国际 以及TCL通讯 。（完）
(记者 雷美珍; 审校 杨淑祯)
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
* 强于预期的欧元区通胀数据提振欧元 * 黄金势将连跌第二周，周线下跌1.3% * 钯金升至两年高位831.50美元 * 美联储将在5月2-3日召开政策会议 路透纽约/伦敦4月28日 - 金价周五上涨，因强于预期的欧元区通胀 数据提振欧元兑美元上升，全球股市从周三创下的纪录高位回落，因担心 全球贸易。 欧元兑美元升向五个半月高位，因市场认为欧元区经济数据向欧洲央 行最早在6月收紧刺激政策施加压力，从而提振美元计价的黄金价格。 1842 GMT，现货金 涨0.3%至每盎司1,266.9美元，4月势将收高 1.5%。 美国6月期金 收涨0.2%，报每盎司1,268.30美元。 “现在对黄金来说，1,300美元较1,100美元更有看头，”ING分析师H amza Khan说。 “美元进一步下跌，加之围绕朝鲜的行动增增加，可能是为金价上涨 设定基调的情景。” 不过，黄金本周周线跌幅将可能是七周来最大，因对朝鲜半岛的担忧 有所
5月原糖期货收高5.7%，报16.04美分，该合约在收盘时到期，收盘价格较7月合约贴水0.09美分，较周四贴水0.26美分大幅收窄。