日本债市：公债价格延续涨势，之前日本央行维持政策不变

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
在供应面，据知情政府官员周三透露，日本财务省正考虑在始于明年4月的新财年间，将30年期和40年期公债的发行规模总计提高2万亿(兆)日圆(170亿美元)。
随着日本公共债务继续滚雪球般增长，该计划旨在利用当前超低的收益率水平抓紧举债，以减少未来对债务展期的需要。
日本首相安倍晋三周二甫宣布将延后调升消费税以支撑经济。
周二日本政府的一年期贴现国库券标售首次录得负的得标收益率，突显出需求强劲。
当日涨跌 上日
最新报价 (基点) 收市价
两年期公债 0.000% -1.0 0.010%
五年期公债 0.120% -2.0 0.140%
10年期公债 0.475% -2.5 0.500%
20年期公债 1.240% -4.5 1.285%
30年期公债 1.415% -5.0 1.465%
10年期公债期货 <0#JGB:> 146.30 +0.25 146.05
注1：公债期货涨跌为点数。
注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完)
美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告
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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 王颖/戴素萍 审校 田建华/张若琪)
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路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。