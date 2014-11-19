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亚洲 | 2014年 11月 19日 星期三 15:03 BJT

日本债市：公债价格延续涨势，之前日本央行维持政策不变

在供应面，据知情政府官员周三透露，日本财务省正考虑在始于明年4月的新财年间，将30年期和40年期公债的发行规模总计提高2万亿(兆)日圆(170亿美元)。

随着日本公共债务继续滚雪球般增长，该计划旨在利用当前超低的收益率水平抓紧举债，以减少未来对债务展期的需要。

日本首相安倍晋三周二甫宣布将延后调升消费税以支撑经济。

周二日本政府的一年期贴现国库券标售首次录得负的得标收益率，突显出需求强劲。

当日涨跌 上日

最新报价 (基点) 收市价

两年期公债 0.000% -1.0 0.010%

五年期公债 0.120% -2.0 0.140%

10年期公债 0.475% -2.5 0.500%

20年期公债 1.240% -4.5 1.285%

30年期公债 1.415% -5.0 1.465%

10年期公债期货 <0#JGB:> 146.30 +0.25 146.05

注1：公债期货涨跌为点数。

注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完)

美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告

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台湾债市 利率或央行相关报导 [INT|CEN-CMN]

美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 王颖/戴素萍 审校 田建华/张若琪)
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