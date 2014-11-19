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亚洲 | 2014年 11月 19日 星期三 15:30 BJT

表格：外资在韩国股市买超1,812亿韩元，连续两天买超

路透首尔11月19日 - 韩国证券交易所周三公布，截至0720GMT，外资当日在韩国股市买超1,812亿韩元。

以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖超)：

日期 外资 机构投资人 散户

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11月19日 181.2 -132.4 -59.8

11月18日 241.0 70.7 -292.5

11月17日 -32.1 168.4 -177.5

11月14日 -239.3 383.4 -182.5

11月13日 111.8 -203.8 54.9

11月12日 -17.2 -30.5 -32.4

11月11日 111.3 -48.1 -127.4

11月10日 41.0 -4.8 -79.6

11月7日 -97.5 76.8 -4.8

11月6日 -68.1 161.0 -135.1

11月5日 -136.5 188.1 -86.9

11月4日 -25.8 -48.7 35.1

11月3日 -4.4 -103.4 61.6

10月31日 279.5 -292.3 -42.4

10月30日 -22.7 -137.6 147.4

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本月以来 65.3 476.7 -1,027.0

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今年以来 5,664.8 -3,032.2 -971.6

---------------------------------------------- (完)
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