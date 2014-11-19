券商观点：明年沪综指将上破3,000点，但年内市场波动率大幅上升--申万

路透北京11月19日 - 中国知名证券研究机构--申银万国证券研究所周三发布年度策略报告预计，明年上证指数 将上破3,000点，但年内A股市场波动率大幅上升，阶段性回撤幅度将可能会超过200点。

港股则将受益于来自海外和大陆两方的增量资金，有望重现2003-2004年波澜壮阔的牛市行情，对应HSCEI 的目标点位为15,000点，代表约10倍2015年PE。

申银万国报告中称，2015年影响A股最重要的事情是金融改革，边际资金的性质决定市场更加偏好价值。高分红的蓝筹龙头和估值调整合理的白马成长是首选资产。

行业配置上，从“大蓝筹”角度推荐券商、家电、机场、银行，煤炭行业预期差极大，供风险偏好较高的投资者备选。从“后市场”角度推荐互联网信息消费、体育、医药健康、节能环保；从“走出去”角度推荐高铁、核电、建筑等行业；同时关注军工中的民参军和地产中的转型公司。主题角度建议特别关注“十三五”相对“十二五”有变化的细分领域，推荐大型国企改革（特别是分拆上市）、迪斯尼、新的美股映射领域等。

报告判断，2015年港股市场风格将呈现沙钟型，顶部的大盘股和底部的小盘股都将有不俗的表现，而中盘股则可能会相对平淡。明年新兴市场流动性将明显改善，港股估值优势明显，国企改革将引发大盘股行情。沪港通将引发内陆资金投资港股的热情，中资将推动小盘股估值。

以下为申银万国证券报告全文：

2015年宏观经济报告主要观点--经济向下，改革向上

展望2015年，从方法论上看，仍然是守住底线，加速转型。政策制定者仍需要在促改革、稳增长和防风险之间求平衡。从最终判断上看，房地产市场出清，金融市场出清，三大改革落实，宏观经济更有可能呈现边破边立的格局。

尽管经济增长率会回落到7.2％左右，但是由于经济能够经受住房地产调整这一核心压力测试，我们对2015年中国经济并不悲观。新常态需要新的分析框架，在宏观变量中我们更应该关注改革带来的存量资产盘活，效率提升效应。一带一路为代表的走出去战略、国企改革和土地改革代表的供给革命，实质都是通过改革来盘活存量，使得存量资产和传统产业隐性的价值显性化，尤其值得关注。

房地产市场出清，经济软着陆。房地产投资是房地产销售的滞后指标，哪怕是房地产销售2014年内见底，2015年房地产投资增速仍然会继续下降。这将成为2015年经济下行的主要压力。同时，房地产市场能否实现软着陆，房地产相关的金融风险是否可控也将在2015年明朗。我们认为中国经济完全能够经历住房地产调整的考验，2015年中国经济增长7.2％问题不大。

利率市场出清，利率实质性回落。这几年的一个突出矛盾是经济下台阶，但是利率仍在高位。2014年由于国家加大了对非标的治理，以及需求的下降，利率高企的状况有所缓解，但由于刚性兑付的存在，利率偏高的矛盾仍然没有有效解决。随着房地产市场的调整以及国家关于地方政府性债务的清理整顿，维持高利率的两大基点开始发生动摇。同时金融市场利率下降经过一段时间传导将传导到实体经济领域，货币政策将更加宽松，也有助于利率下行。

改革盘活存量，新一轮资产重估可期。假如说房地产市场出清是破的话，全面深化改革就是立。经过一年多的准备，全面落实改革的制度条件更加成熟；四中全会召开，依法治国替代运动式的反腐，全面落实改革的组织条件具备。在所有改革中我们尤其推崇一带一路、国企改革和土地改革。这三大改革的实质都是通过改革来盘活存量，使得隐性的价值显性化，这将掀起一轮传统产业、传统资产的价值重估。

2015年A股投资策略报告主要观点--英雄时代

大类资产配置迎来权益类投资的英雄时代：国人最爱加杠杆争取财富“中国梦”，以前是楼市，现在是股市。2014年高层通过新股发行制度改革，鼓励融资盘活存量和宽容跨界成长开启了股票市场的正循环。无风险利率下行，系统性风险溢价下降的逻辑将会进一步强化，大类资产配置角度增加权益类资产的配置已成趋势，市场主线将由存量博弈转变为增量资金推动。

指数判断：看多！上证指数将上破3000点，但年内A股市场波动率大幅上升，阶段性回撤幅度将可能会超过200点。2015上市公司盈利增速中性预期为6.8%（扣除金融石油石化2.6%），会低于2014年，但可能超预期的积极影响是融资成本下行和税收优惠，也需留意美元汇兑风险和埃博拉、信用风险阶段性爆发等黑天鹅事件。市场特征层面，融资余额可能突破万亿、海外对冲基金通过沪港通渠道自由进出A股并进行宏观对冲操作、新金融衍生品创新都可能放大市场波动。

价值型边际投资者英雄崛起：2015年影响A股最重要的事情是金融改革，边际资金的性质决定市场更加偏好价值。2014年的增量资金是产业资本，所以表现最好的板块是一二级联动的跨界成长。2015年则是保险的配置资金和外资，是真正意义的投资“正规军”，更加脚踏实地，注重价值分析。

投资风格的“裂变”：如果把中国经济体视为一只股票，这只股票正在由成长股向价值股转变。这也决定了我们的投资风格将从过去单纯的“成长为王”向价值和成长并重的“平行世界”转变。

2015年英雄时代应重点配置三类标的英雄：大蓝筹，后市场，走出去。高分红的蓝筹龙头和估值调整合理的白马成长是首选资产。要将2012年以来三年的市场作为一个整体理解结构性机会的大周期轮动，从2012年4月的医药上涨开始，每年选择一个重点方向演绎到极致，2015年末也许就能看到20倍PE的蓝筹龙头。供给收缩、产能整合，龙头盈利增长可能长时间超越行业。

在全球投资时代，A股蓝筹股的比较对象发生了“坐标转换”，有国际竞争力的蓝筹龙头会在全球资产配置中脱颖而出产生Alpha，成长股仍代表未来，调整充分的白马成长可能卷土重来；同时“寻找中国的亚马逊”，在短期亏损但商业模式清晰的互联网公司中寻找未来巨头（注册制和海外中资股回归可能会加速此类公司上市进程）可能是明年成长股投资的新演绎方式。

行业配置上，从“大蓝筹”角度推荐券商、家电、机场、银行，煤炭行业预期差极大，供风险偏好较高的投资者备选。从“后市场”角度推荐互联网信息消费、体育、医药健康、节能环保；从“走出去”角度推荐高铁、核电、建筑等行业；同时关注军工中的民参军和地产中的转型公司。主题角度建议特别关注“十三五”相对“十二五”有变化的细分领域，推荐大型国企改革（特别是分拆上市）、迪斯尼、新的美股映射领域等。

2015年香港市场投资策略报告主要观点——沙钟型牛市

2015年，香港将受益于来自海外和大陆两方面的增量资金，有望重现2003-2004年波澜壮阔的牛市行情。我们对于HSCEI的目标点位为15000点，代表约10倍2015年PE。

市场风格将呈现沙钟型 – 顶部的大盘股和底部的小盘股都将有不俗的表现，而中盘股则可能会相对平淡。在板块配置上，我们看好金融、资本货物、电力、钢铁、交运、消费、环保、新能源、医药，电子，看淡有色、煤炭、水泥，看平油气、电信、博彩、地产、汽车。

大盘股：外资涌入，国企改革

我们判断明年新兴市场流动性将明显改善。与市场普遍认识不同，我们的实证研究显示，美联储加息将利好新兴市场。自1980年起，美联储共经历了5次加息周期。在首次加息前、后各12个月期间，美股都有正收益，同期新兴市场普遍大幅跑赢美股。这看似矛盾的现象，实则背后是颠扑不破的金融逻辑。美联储加息宣告全球经济将从复苏迈入过热，投资时钟推动市场风险偏好上升，导致更多热钱流入新兴市场。

香港股市估值优势明显。目前主要新兴市场市盈率在15-17倍，而香港股市只有8倍，估值具有绝对优势。从基本面来看，申万宏观判断中国2015年GDP增速7.2%，利率实质性回落，实现软着陆。相应的，我们预计香港上市中概股总体盈利增速为9%，相对于2014年有所改善。

国企改革将引发大盘股行情。种种迹象表明，国企改革明年将有实质性推进，主要表现在资产注入和整合，以及管理层激励的落实。基于国内外历史经验，我们认为市场对于国企改革在经济及股市方面的解读将非常正面。我们的分析显示，港股相关标的主要集中在银行、油气、电信、航运、铁路、军工、必选消费、医药、电子等行业。

小盘股：中资南下，价值洼地

沪港通将引发内陆资金投资港股的热情。在沪港通之后，市场期待明年启动深港通，以及进一步扩大两地互通的股票名单。截至2013年底，已使用的QDII仅占总额度的40%左右。随着QDII投资管制的放松，以及国内资金投资海外的需求增长，2015年投资于香港的内地资金存量有望翻倍。