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亚洲 | 2014年 11月 19日 星期三 15:37 BJT

《汇市简讯》美元/坡元创2014年新高，下一目标1.3055

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* 美元/坡元创2014年新高1.3028

* 下一技术阻力位在1.3055，即2011年12月29日高点

* 美元/日圆看多题材，以及今晚美国联邦公开市场委员会(FOMC)会议记录表态强硬的预期主导市场

* 美元/坡元最新报在1.3024-28，交投区间在1.2972-1.3028(完)

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