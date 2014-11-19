《焦点》日本央行维持货币政策不变，黑田东彦未批评安倍推迟加税

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
“政府已经出台了中期财政整固计划，并设定了明确目标...我们希望政府能基于此方案，稳步实施举措，来创建可持续的财政架构。”
分析师称，日本经济连续第二季萎缩，基本将肯定迫使央行在1月的季度长期评估中下调经济预估。目前预估为当前财年经济料增长0.5%。
“物价和经济都低于央行预估。这将增强市场对进一步放松政策的预期，”第一生命经济研究所经济分析师新家义贵称。
包括新家义贵，越来越多的分析师都预计日本经济将在3月止的当前财年下滑，目前的预估是萎缩0.8%。
推迟消费税上调使得黑田东彦面临的问题更加严峻。他已经面临着央行委员会意见分歧、公信力遭市场质疑等问题。(完) (编译 王颖/高琦/朱晓军；审校 张涛/田建华)
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。