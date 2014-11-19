版本:
中国
货币新闻 | 2014年 11月 19日 星期三 16:09 BJT

《焦点》日本央行维持货币政策不变，黑田东彦未批评安倍推迟加税

“政府已经出台了中期财政整固计划，并设定了明确目标...我们希望政府能基于此方案，稳步实施举措，来创建可持续的财政架构。”

分析师称，日本经济连续第二季萎缩，基本将肯定迫使央行在1月的季度长期评估中下调经济预估。目前预估为当前财年经济料增长0.5%。

“物价和经济都低于央行预估。这将增强市场对进一步放松政策的预期，”第一生命经济研究所经济分析师新家义贵称。

包括新家义贵，越来越多的分析师都预计日本经济将在3月止的当前财年下滑，目前的预估是萎缩0.8%。

推迟消费税上调使得黑田东彦面临的问题更加严峻。他已经面临着央行委员会意见分歧、公信力遭市场质疑等问题。(完) (编译 王颖/高琦/朱晓军；审校 张涛/田建华)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐