金属期市：伦铜持稳，供给紧俏及经济刺激前景提供支撑

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
0709GMT，LME三个月期铜 小涨0.1%，报6,639美元，抹去上日1.1%的跌幅。
现货铜CMCU0-3较指标期铜价格升水在74美元，接近6月以来高位，反映出精炼铜供给短缺。
上海期交所主力1月期铜 升离每吨47,185元人民币的200日移动均线，可能避免了更大跌幅，但价格仍走低0.4%，报每吨47,330元人民币。
主要铜生产商的高层周三表示，未来几年，来自矿区的供给增加或将打压铜价格，但之后铜价可能大幅上涨，因市场缺少规模较大项目及精炼厂存在生产瓶颈。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 李春喜/洪曦; 审校 田建华/朱晓军)
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。