金属期市：伦铜持稳，供给紧俏及经济刺激前景提供支撑

0709GMT，LME三个月期铜 小涨0.1%，报6,639美元，抹去上日1.1%的跌幅。

上海期交所主力1月期铜 升离每吨47,185元人民币的200日移动均线，可能避免了更大跌幅，但价格仍走低0.4%，报每吨47,330元人民币。

主要铜生产商的高层周三表示，未来几年，来自矿区的供给增加或将打压铜价格，但之后铜价可能大幅上涨，因市场缺少规模较大项目及精炼厂存在生产瓶颈。(完)