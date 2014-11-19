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亚洲 | 2014年 11月 19日 星期三 15:48 BJT

金属期市：伦铜持稳，供给紧俏及经济刺激前景提供支撑

0709GMT，LME三个月期铜 小涨0.1%，报6,639美元，抹去上日1.1%的跌幅。

现货铜CMCU0-3较指标期铜价格升水在74美元，接近6月以来高位，反映出精炼铜供给短缺。

上海期交所主力1月期铜 升离每吨47,185元人民币的200日移动均线，可能避免了更大跌幅，但价格仍走低0.4%，报每吨47,330元人民币。

主要铜生产商的高层周三表示，未来几年，来自矿区的供给增加或将打压铜价格，但之后铜价可能大幅上涨，因市场缺少规模较大项目及精炼厂存在生产瓶颈。(完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 李春喜/洪曦; 审校 田建华/朱晓军)
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