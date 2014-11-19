金属期市：大连铁矿石期货跌至纪录低点，现货价创逾五年新低

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透新加坡11月19日 - 中国大连铁矿石期货周三挫跌近5%至纪录新低，对现货价格构成更大压力，因仍面临供给过剩问题；铁矿石现货价格已经跌至逾五年低点。
铁矿石价格今年已接近腰斩，受最大消费国中国经济放缓冲击。分析师认为，中国以往都在年底前几个月回补库存，对铁矿石价格构成支撑，但目前已经排除此一可能。
“我们不再预期今年年底前会有显着的铁矿石库存回补，因取得难度偏低，中国钢厂会依照自己方便从港口或国内生产商进货，”澳洲联邦银行(CBA)在一份报告中称。
“信贷收紧亦迫使许多钢厂将库存调降至偏低水准。”
大连商品交易所5月铁矿石期货 一度下跌4.7%至每吨469元人民币(77美元)，创下该交易所于2013年10月推出铁矿石合约以来的最低水准。收盘时则是下跌3.9%至473元人民币。
周二时该合约下跌4%，当时是受到中国10月房价价格扩大下跌的影响。0706 GMT，新加坡交易所12月铁矿石合约 下跌1.4%至每吨70.01美元。
根据The Steel Index编制的数据，指标铁矿石现货价格.IO62-CNI=SI周二大跌4%至每吨72.10美元，创2009年6月以来新低。现货价今年以来已经暴跌46%。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 张明钧; 审校 田建华)
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