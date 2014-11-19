全球金市：现货金脱离近三周高点，因美元走强

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
“看上去这是另一波空头回补涨势，因为金价未能守在1,200美元上方，”新加坡一贵金属交易商称，“美元仍是影响金价的主要因素。”
前一交易日美元下跌，由于德国景气调查报告好于预期，欧元受到提振。
美元周三因日圆走软而受益；日本经济意外连续第二季萎缩，以及日本首相安倍晋三推迟上调消费税及提前举行大选，均使日圆处于守势。
日本央行周三维持货币政策不变。
在日本央行于10月31日意外宣布扩大刺激举措后，金价大跌，一度低见2010年低位。
黄金投资者亦等待美国房屋开工数据以评估经济复苏力道，并等待美国联邦储备理事会(美联储/FED)的上次政策会议记录。
金价跌势亦受到央行买入黄金消息抑制。俄罗斯央行总裁纳比乌里娜周二表示，该央行今年迄今购买了大约150吨黄金。
市场对瑞士可能买入黄金的预期正在加剧。 瑞士将于11月30日针对一项提案行公投，提案主要目的是禁止瑞士央行抛售储备，至少在资产中持有20%黄金。
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价格 变动 涨跌%
现货金 1193.8 -3.45 -0.29
现货银 16.19 0.03 0.19
现货铂金 1199.75 -1.5 -0.12
现货钯金 769.75 -1.25 -0.16
COMEX期金 1193.6 -3.5 -0.29
COMEX期银 16.175 0.001 0.01
汇率
欧元/美元 1.252
美元指数 87.735
附注：COMEX黄金和白银合约为主力月份合约。(完)
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(编译 张涛/于春红; 审校 蔡美珍)
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