人民币汇率：10月实际有效汇率环比上升1.5%至121.57创历史新高--BIS

路透北京11月19日 - 国际清算银行(BIS)最新公布，人民币实际有效汇率指数10月环比上升1.5%至121.57，连续第五个月回升并创历史新高。

数据并显示，10月人民币名义有效汇率指数环比亦续升1.5%至117.73，再次刷新历史纪录。当月美元/人民币即期收盘价为6.1135元。

当月人民币对美元即期汇率 累计升值0.43%，美元指数则保持高位振荡。这使得人民币对其他货币涨幅更为明显。

此前，人民币实际和名义有效汇率于今年1月份创出高点，分别为121.2和115.62；截至5月，分别较高点回落了5.98%和4.35%，6月起企稳回升。

根据BIS数据，2013年全年人民币实际有效汇率和名义有效汇率分别升值7.9%和7.2%，升幅较2012年的2.2%和1.7%明显提升。

BIS的有效汇率指数是基于2008-2010年贸易数据权重，并以2010年为基期。在人民币指数的权重中，欧圆、美元和日圆分列前三位。(完)

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