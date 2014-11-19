人民币汇率：10月实际有效汇率环比上升1.5%至121.57创历史新高--BIS

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透北京11月19日 - 国际清算银行(BIS)最新公布，人民币实际有效汇率指数10月环比上升1.5%至121.57，连续第五个月回升并创历史新高。
数据并显示，10月人民币名义有效汇率指数环比亦续升1.5%至117.73，再次刷新历史纪录。当月美元/人民币即期收盘价为6.1135元。
当月人民币对美元即期汇率 累计升值0.43%，美元指数则保持高位振荡。这使得人民币对其他货币涨幅更为明显。
此前，人民币实际和名义有效汇率于今年1月份创出高点，分别为121.2和115.62；截至5月，分别较高点回落了5.98%和4.35%，6月起企稳回升。
根据BIS数据，2013年全年人民币实际有效汇率和名义有效汇率分别升值7.9%和7.2%，升幅较2012年的2.2%和1.7%明显提升。
BIS的有效汇率指数是基于2008-2010年贸易数据权重，并以2010年为基期。在人民币指数的权重中，欧圆、美元和日圆分列前三位。(完)
参看详情，请点选国际清算银行网站 here (发稿 李然; 审校 林高丽)
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。