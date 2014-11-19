更新版 1-韩国个股：三星集团旗下两公司放弃合并计划，因股东反对

造船商三星重工业此前提出收购工程和建筑公司三星工程建设，以打造一个规模更大、效率更高的公司。分析师此前表示，该交易主要是为了奠定一个框架，可以使得李在镕兄妹划分继承的资产更容易。

两家公司此前表示，若三星工程建设的股票回购成本超过4,100亿韩元或三星重工业的回购成本超过9,500亿韩元，则可能会取消合并。据联合声明，三星工程建设的股东希望出售价值7,063亿韩元的股票，而三星重工业股东希望回购的价值为9,235亿韩元。

三星工程建设股价暴跌逾9%，创五年半最低，因预期会买回而持有股票的投资者抛售持股。三星重工业也收低6.4%。

三星重工业和三星工程建设在联合声明中称，在“考虑市场情况和股东意见后”可能重新考虑合并。

“今日的事情应会给三星重组敲响警钟，三星的重组一直是单方面展开的，”研究公司Chaebul.com的首席执行官Chung Sun-sup称，“这显示若不符合股东利益，股东可能阻碍重组进程。”(完)