台湾央行：共发行2,712.5亿台币存单，存单发行余额减3亿

路透台北11月19日 - 台湾央行周二公布，共发行2,712.5亿台币存单，与今日存单到期金额2,715.5亿相较，存单发行余额减3亿。

央行存单各天期发行金额如下：

天期 利率% 金额(亿台币)

28天期 0.87 2,695.50

91天期 0.93 12.00

182天期 1.05 5.00

央行上日共发行4,252.1亿台币存单。

央行可转让定期存单(NCDs)及定期存单(CDs)发行余额 为6兆(万亿)8,743.50亿台币。