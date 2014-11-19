《路透晚报》--11月19日日间新闻摘要（国际版）

[市场摘要]

--日本股市：日经指数回吐涨幅收低，投资者估量经济挑战

日本股市周三由升转跌，投资者考量首相安倍晋三推迟消费税上调决定，以及政策制定者在重振经济方面仍面临的挑战，并对股市进行获利了结。

日经指数收盘下跌0.3%，报17,288.75点，逆转早盘的小幅涨势。东证股价指数小涨0.1%，报1,396.54点，早盘曾触及八年高点。

--中国股市：沪综指连续第三日收跌，权重股炒作继续退潮拖累大盘

中国股市沪综指连续第三日收跌。分析师指出，近几日市场风格明显转换，沪港通快速降温使市场增量资金入市规模有所减少，主题概念股随之出现退潮，此前受益的大盘蓝筹股炒作继续退潮，中小盘个股表现相对活跃。

沪综指收报2,450.986点，跌5.38点或0.22%，上证A股今日成交1,669亿元人民币，前一交易日成交1,745亿。

--香港股市：收盘下跌，因内地购买港股资金过少打击人气

香港股市连续第三日下跌，因备受期待的沪港通未能促使资金从大陆流向香港，由此产生的失望情绪拖累港股。香港恒生指数收盘跌0.7%至23,373.31点。恒生国企指数跌0.4%，报10,380.56点。

--汇市：美元上涨，美联储会议记录可能凸显各央行间政策分歧

美元兑日圆触及七年新高，兑英镑则守在接近14个月高点的位置。在美国联邦储备理事会(美联储/FED)会议记录公布前，投资者增加美元多头押注。该会议记录预计将凸显美联储和其他央行之间的政策差异。日圆处于守势，兑欧元降至六年低点。市场认为日本首相安倍晋三决定推迟消费税上调，将对股市起支持作用，同时利空日圆。

美元兑日圆最高涨至117.31日圆，为2007年10月以来最高。美元最新报117.35，日内上涨0.4%。欧元兑日圆上涨0.4%至147.25，为2008年末以来最高。

--金属期市：伦铜小跌，供给紧俏及经济刺激前景提供支撑

伦敦金属交易所(LME)期铜小跌，上海期铜也弹离主要支撑位，受供应较预期更为紧俏的状况支撑，而且市场寄望日本和欧洲又将推出一轮刺激政策。0832GMT，LME三个月期铜下滑0.2%，报6,616美元。上海期交所主力1月期铜价格走低0.4%，报每吨47,330元人民币。

--国际油市：布兰特原油持稳于每桶79美元下方，OPEC成员国分歧加深

布兰特原油持稳在每桶79美元下方，因数据显示，尽管有迹象显示市场供应过剩,沙特阿拉伯9月仍增加了原油出口；且石油输出国组织(OPEC)下周会议之前，成员国之间的分歧似乎也在加深。0834GMT时，布兰特1月原油期货跌0.2美元，报每桶78.27美元，周二结算价跌0.84美元。美国12月原油期货跌0.58美元，报每桶74.03美元，该合约周二收低1.03美元。

--全球金市：现货金脱离近三周高点，因美元走强

金价小涨，因美元走强使其未能守住隔夜的涨幅，当时金价上冲至近三周高点。0836GMT，现货金升至每盎司1,199.40美元。金价周二一度跳涨至近三周高位1,204.70美元，终场收高约1%。