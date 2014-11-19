中国经济：将进一步有针对性地缓解融资成本高问题--国务院常务会议

路透北京11月19日 - 中国国务院周三举行常务会议指出，将进一步有针对性地缓解融资成本高问题，以促进创新创业、带动群众收入提高，包括增加存贷比指标弹性、建立市场利率定价自律机制等措施。

中国政府网新闻稿引述会议称，当前“融资难、融资贵”在一些地区和领域呈现缓解趋势，但仍然是突出问题。

会议称，将增加存贷比指标弹性，改进合意贷款管理；支持担保和再担保机构发展，推广小额贷款保证保险试点；加快利率市场化改革，建立市场利率定价自律机制，引导金融机构合理调整“虚高”的贷款利率。