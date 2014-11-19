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亚洲 | 2014年 11月 19日 星期三 16:44 BJT

新兴汇市：日圆挫跌冲击亚洲货币，印尼卢比因央行升息逆势上涨

亚洲 当日 今年以来 2013年

最新报价 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价

日圆 117.34 116.85 -0.42 -10.28 105.28

坡元 1.3018 1.2976 -0.32 -2.97 1.2632

台币 30.876 30.775 -0.33 -3.00 29.950

韩元 1105.72 1099.00 -0.61 -4.55 1055.40

泰铢 32.81 32.79 -0.06 +0.15 32.86

菲律宾披索 45.06 44.97 -0.20 -1.46 44.40

印尼卢比 12143.00 12145.00 +0.02 +0.14 12160.00

印度卢比 61.84 61.74 -0.15 -0.06 61.80

马币 3.3580 3.3550 -0.09 -2.46 3.2755

人民币 6.1190 6.1213 +0.04 -1.06 6.0539

(完)

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