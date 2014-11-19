《中国债市每日综述》资金趋紧现券回暖受抑，仍期盼政策出手相助

* 现券及国债期货遇阻走弱

* 宽松政策迟迟未现身，市场稍感失望

* 新股IPO前资金趋紧，机构仍盼政策相助

* 政策走向明朗前，债市仍难脱震荡走势

路透上海11月19日 - 中国银行间债市周三现券收益率再度反弹，上日起对新一轮宽松政策的憧憬一度十分高涨，但随后并无实质性消息现身，市场情绪稍显失望，国债期货午后出现一波跳水，短暂回暖的现券走势亦再受压制。

交易员并指出，新股IPO渐近对市场流动性压力愈发明显，但与此前两个月在IPO前抢先放水不同的是，此次央行似乎更有定力，面对资金面的短期冲击，机构仍期盼政策出手相助，而短期内政策走向不明，现券料仍难脱震荡走势。

“传了半天，什么（实质消息）都没有，最近波动确实很大，经常日间10个（基）点，一不小心就踩错了，”上海一银行交易员称。

他谈到，今日国债和金融债收益率均有约3-5个点的上行，其中国债升幅更为明显，因今日招标的10年国债需求一般，其后在一级半（上市前交易）市场上也表现偏弱。

他并表示，短期内政策面的动向仍是关注焦点，债市也暂难有趋势性方向，而在消息面敏感期，国债期货的波动剧烈，对现券的引导作用明显，收益率的盘中起伏可能仍不小。

国债期货早盘以主要围绕上日结算价振荡，午后将近14:30出现一波杀跌，中金所五年期国债期货主力合约TF1503 今日收报96.788元，较上日结算价下滑0.172元，或0.18%，成交10,800手较上日萎缩。

现券方面，剩余期限近10年的固息国开债140222券最新报价收益率 在4.14%/4.05%，上日尾盘为4.08%/4.04%。

上海一券商交易员则认为，债市经过前期的强势后，市场分歧已明显加大，而临近年底，主流机构也倾向于多看少动，现券近期走强空间料有限。

财政部今日招标发行的280亿元人民币10年期续发国债，中标收益率为3.5780%，符合此前3.58%的市场预测均值；投标倍数为1.62倍。

**跨月资金融入难度加大**

银行间资金市场周三主要回购利率 大多上行。交易员表示，伴随月度缴税陆续进行，及机构对月底临近新股对资金面扰动疑虑升温，流动性边际继续收紧，相较之下，隔夜及14天跨月期限品种拆借更为不易。

交易员并表示，质押信用债拆借资金的机构难度更大，而市场对短期资金面预期难言乐观，仍旧寄望央行对流动性进行进一步扶助。

“更紧了，七天稍好一点，隔夜和14天非常难，因为14天毕竟跨月了，”上海一银行交易员称，"感觉大家的情绪在一步一步发酵,而信用债质押的机构就更加借不到钱"。

中国A股首次公开发行（IPO）再度重启后的第六批新股申购将于11月24日(下周一)开始，共计将有11只新股发行。

对于新股冻结资金量，国泰君安证券最新报告预计，本轮沪深新股的申购资金总量将达9,772亿元人民币，较上月略增，冻结资金高峰期在下周二（11月25日），当日冻结资金量约9,150亿元。

"大家预期会紧，市场没有好转，就会越来越紧张,所以，还是要有东西让大家放松,"上海另一银行交易员则表示，明天还有国库现金存款到期，且自昨天下午又有央行向市场放水的传言，说明机构对央行扶助流动性仍旧抱有期待，先看看明天公开市场操作会不会变化。

此外，她并指出，年底临近，预计长期限资金利率也易涨难跌。

业内人士周三透露，中国人民银行公开市场一级交易商今日可继续上报正回购、逆回购，以及三个月央票需求。其中正回购期限包括14天和28天，逆回购为14天。

今日银行间市场质押式回购总成交金额为10,586.34亿元，较上日的11,240.96亿元续降；其中，隔夜品种成交7,324.64亿元，上日为8,065.16亿元。

以下为主要货币市场利率报价:

北京时间17:35 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 成交(亿元)

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质押式回购加权平均利率

其中:隔夜 2.5685 2.5234 +4.51 7,324.64

七天 3.2054 3.0949 +11.05 2,161.59

14天 3.6971 3.6695 +2.76 735.52

上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜 0.9100 2.6050 -169.50 --

七天 5.2500 3.0650 +218.50 --

14天 6.0000 4.3800 +162.00 --

回购定盘利率

其中:隔夜 2.6000 2.5600 +4.00 --

七天 3.1900 3.1100 +8.00 --

14天 3.8000 3.6800 +12.00 --

Shibor

其中:隔夜 2.5040 2.5030 +0.10 --

七天 3.0740 3.0700 +0.40 --

三个月 4.1802 4.1930 -1.28 --