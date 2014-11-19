更新版 1-中国企业：小米等斥资3亿美元入股爱奇艺，内容投资再下一城

* 小米联手顺为资本斥资3亿美元入股爱奇艺

* 百度亦追加投资

* 双方各取所需，小米获优质内容 (新增更多细节和评论)

路透上海11月19日 - 在与中国最大视频网站优酷土豆 结盟后，全球第三大智能手机生产商--小米周三宣布，拟斥资3亿美元战略入股百度 旗下视频网站爱奇艺，顺为资本亦参与了此次投资，这意味着小米在内容方面的投资再下一城。

小米公司新闻稿指出，本次百度亦追加了对爱奇艺的投资。此轮投资完成后，爱奇艺将与百度、小米二方战略股东在内容、技术产品创新，特别是移动互联网领域展开深度合作。

此次合作可谓是各取所需，爱奇艺有超过六成的流量来自移动端，而小米8,500万的MIUI用户和全球前三的智能手机份额，将帮助爱奇艺进一步扩大在移动视频领域的市场份额。而爱奇艺拥有中国最丰富的版权、自制内容库及视频智能化技术等，将给小米用户提供顶级多观看体验。

而百度将在资金、资源上持续给予爱奇艺大力度支持，这是爱奇艺下一阶段打通产业链、全平台，保持高速增长的关键。百度董事长李彦宏表示，“百度对打造互联网产业的良性生态始终持开放的态度，我们将一如既往地支持爱奇艺的发展。”

顺为资本是重点投资互联网创业公司的风投基金，小米创始人、董事长雷军亦担任顺为资本的董事长。

公司方面未披露本次小米入股的具体财务细节，例如持股比例，估值等，亦未透露百度追加投资的数额。

本月初，原新浪 执行副总裁、总编辑陈彤正式加盟小米公司，担任小米公司副总裁，负责内容投资和内容运营。小米而宣布在内容方面加大投入，首期投资高达10亿美元。

优酷土豆成为小米加大内容投资方面的第一站。上周小米宣布，将通过公开市场购入优酷土豆股票。小米和优酷土豆称将共同投资视频内容和电影的制作与发行，小米将获得优酷土豆视频内容的授权。公司方面未宣布具体投资额，不过有业内人士透露，小米的投资在千万美元级别。

小米产品涵盖手机、平板、电视、机顶盒等多个产品，而电视、平板等产品缺不了内容方面的建设，因此增加内容运营能力是小米急需解决的问题。