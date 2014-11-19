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亚洲 | 2014年 11月 19日 星期三 16:56 BJT

《全球汇市》美元上涨，美联储会议记录可能凸显各央行间政策分歧

纽约 当日 今年来 2013年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.2545 1.2536 +0.07 -8.73 1.3745

美元/日圆 117.37 116.86 +0.44 +11.46 105.30

欧元/日圆 147.23 146.48 +0.51 +1.80 144.63

美元/瑞郎 0.9574 0.9579 -0.05 +7.24 0.8928

英镑/美元 1.5612 1.5631 -0.12 -5.70 1.6556

美元/加元 1.1329 1.1294 +0.31 +6.68 1.0620

澳元/美元 0.8653 0.8716 -0.72 -2.92 0.8913

新西兰元/美元 0.7860 0.7922 -0.78 -4.22 0.8206

欧元/瑞郎 1.2010 1.2010 +0.00 -2.13 1.2271

欧元/英镑 0.8034 0.8016 +0.22 -3.17 0.8297

欧元/瑞典克朗 9.2586 9.2398 +0.20 +4.65 8.8474

美元/挪威克朗 6.7421 6.7310 +0.16 +11.14 6.0663

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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