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亚洲 | 2014年 11月 19日 星期三 17:16 BJT

更新版 1-中国汇市：人民币随中间价收升，CNH走弱带动境内涨幅收窄

* 人民币收升，盘中触及10日高位后涨幅收窄
    * 中间价结束连续两天走弱后上扬
    * 离岸跌幅明显，油盘在境内外均有购汇

 (更新收盘报价和评论)
    路透北京11月19日 - 中国人民币兑美元 周三收升，中间价结束连两天走弱
行情后回升，带动人民币高开并一度触及10日新高。不过日内离岸人民币明显下跌并弱于在
岸，带动境内购汇，使即期涨幅收窄。
    
    “CNH价格上来不少，带动境内价格也往上走。”一股份制银行交易员称。
    
    多位交易员并指出，境内外市场均有油盘购汇，使今天人民币表现偏弱。后期整体走势
并不明朗，因中间价的波幅很正常，无法给出方向指引。 
    
    本地时间17:10，离岸人民币现汇 报6.1234，较上日下跌44个点子。无本金远
期外汇(NDF)一年期 报6.2500/530，上日收盘在6.2530。
    
    国际清算银行(BIS)最新公布，人民币实际有效汇率指数10月环比上升1.5%至121.57，
连续第五个月回升并创历史新高。 
    
    此外，美国财政部最新数据显示，今年9月中国减持美国国债34亿美元，上月为增持。
截止9月末，中国持有的美国国债为12,663亿美元，仍是美国国债的全球最大单一持有国。 
   

    全球汇市方面，美元兑日圆周三触及七年新高，兑英镑则守在接近14个月高点的位置。
在美国联邦储备理事会(美联储/FED)会议记录公布前，投资者增加美元多头押注。该会议记
录预计将凸显美联储和其他央行之间的政策差异。 
 
    
    以下为今日在岸市场人民币兑美元 收盘价、中间价 ，以及离岸市
场人民币的主要报价：    
 在岸市场人民币兑美元       今日              上日        升贬
 即期成交价格               6.1198            6.1213      0.02%
 中间价                     6.1397            6.1430      0.05%
 成交额                     162亿美元                     
                                                          
 日内相对于中间价最大波幅   0.37% (上限±2%)  日高        日低
 日内波动幅度(pips)         54                6.1167      6.1221
 2014年来即期升贬值幅度     -1.08%                        
 1年期美元/人民币掉期升水<  1395                          
 CNY1Y=CFXS>                                              
                                                          
 离岸人民币市场,北京时间17  今日              上日        
 :03                                                      
 1年期NDF                   6.2500/30         6.253       
 CNH即期                    6.1219/49         6.1168      
        
    中国央行2010年6月19日宣布重启汇改，增强人民币汇率弹性；2014年3月17日起，央行
续将汇率日波幅扩至2%，央行并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间，对人民币汇率浮
动进行动态管理和调节。(完)

 (发稿 李文科/李然; 审校 曾祥进)
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