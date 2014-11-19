更新版 1-中国汇市：人民币随中间价收升，CNH走弱带动境内涨幅收窄

* 人民币收升，盘中触及10日高位后涨幅收窄 * 中间价结束连续两天走弱后上扬 * 离岸跌幅明显，油盘在境内外均有购汇 (更新收盘报价和评论) 路透北京11月19日 - 中国人民币兑美元 周三收升，中间价结束连两天走弱 行情后回升，带动人民币高开并一度触及10日新高。不过日内离岸人民币明显下跌并弱于在 岸，带动境内购汇，使即期涨幅收窄。 “CNH价格上来不少，带动境内价格也往上走。”一股份制银行交易员称。 多位交易员并指出，境内外市场均有油盘购汇，使今天人民币表现偏弱。后期整体走势 并不明朗，因中间价的波幅很正常，无法给出方向指引。 本地时间17:10，离岸人民币现汇 报6.1234，较上日下跌44个点子。无本金远 期外汇(NDF)一年期 报6.2500/530，上日收盘在6.2530。 国际清算银行(BIS)最新公布，人民币实际有效汇率指数10月环比上升1.5%至121.57， 连续第五个月回升并创历史新高。 此外，美国财政部最新数据显示，今年9月中国减持美国国债34亿美元，上月为增持。 截止9月末，中国持有的美国国债为12,663亿美元，仍是美国国债的全球最大单一持有国。 全球汇市方面，美元兑日圆周三触及七年新高，兑英镑则守在接近14个月高点的位置。 在美国联邦储备理事会(美联储/FED)会议记录公布前，投资者增加美元多头押注。该会议记 录预计将凸显美联储和其他央行之间的政策差异。 以下为今日在岸市场人民币兑美元 收盘价、中间价 ，以及离岸市 场人民币的主要报价： 在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬 即期成交价格 6.1198 6.1213 0.02% 中间价 6.1397 6.1430 0.05% 成交额 162亿美元 日内相对于中间价最大波幅 0.37% (上限±2%) 日高 日低 日内波动幅度(pips) 54 6.1167 6.1221 2014年来即期升贬值幅度 -1.08% 1年期美元/人民币掉期升水< 1395 CNY1Y=CFXS> 离岸人民币市场,北京时间17 今日 上日 :03 1年期NDF 6.2500/30 6.253 CNH即期 6.1219/49 6.1168 中国央行2010年6月19日宣布重启汇改，增强人民币汇率弹性；2014年3月17日起，央行 续将汇率日波幅扩至2%，央行并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间，对人民币汇率浮 动进行动态管理和调节。(完) (发稿 李文科/李然; 审校 曾祥进)