新闻稿：亚太区房地产开发商评级展望偏向负面；部分市场或将迎来价格修正--标普

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
（注：以下中文版本由标准普尔提供，系根据英文版本翻译，若与原英文版本有任何分歧，概以英文版本为准。）
香港，2014年11月19日—未来12个月亚太区房地产开发商评级展望偏向负面。标准普尔评级服务今日发布的行业报告《中国房地产行业的艰难运营环境给亚太区其他地区的稳定蒙上阴影》。
虽然亚太区其他地区房地产开发商的评级展望稳定，但中国房地产开发商（占亚太区获评级房地产开发商的约80%）的评级展望负面。我们认为未来12个月内中国房地产业将继续面临艰难的运营环境，开发商信用状况的两级分化将持续。评级为投机级的较弱的中国房地产开发商可能受到销售放缓和利润率下降的打击，导致财务杠杆上涨，流动性恶化，再融资风险上升。虽然中国的大型房地产开发商也面临相似的挑战，但他们通常拥有较强的资产负债表、融资渠道和地域多元化程度，有助于他们更有效地渡过市场修正期。
标准普尔信用分析师叶翱行表示：“我们预计2015年中国房地产市场气氛将有所改善，得益于政府政策的放松，尤其是按揭贷款方面的放松。但是房价依旧在高位，供应过剩问题也仍旧存在。”
标准普尔预计香港和新加坡的房价将迎来修正，澳大利亚的房价涨幅可能减缓。亚太区的亮点是印尼和印度，两地的房地产市场正处于发展初期，而越南和韩国的房地产市场正在恢复。”
标准普尔信用分析师符蓓表示：“我们预计攀升的利率将削弱按揭贷款需求，并提高房地产公司的偿债负担。”
该报告分析中国、香港、印尼、印度、新加坡、越南、韩国和澳大利亚房地产业的表现。(完)
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