新闻稿：亚太区房地产开发商评级展望偏向负面；部分市场或将迎来价格修正--标普

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香港，2014年11月19日—未来12个月亚太区房地产开发商评级展望偏向负面。标准普尔评级服务今日发布的行业报告《中国房地产行业的艰难运营环境给亚太区其他地区的稳定蒙上阴影》。

虽然亚太区其他地区房地产开发商的评级展望稳定，但中国房地产开发商（占亚太区获评级房地产开发商的约80%）的评级展望负面。我们认为未来12个月内中国房地产业将继续面临艰难的运营环境，开发商信用状况的两级分化将持续。评级为投机级的较弱的中国房地产开发商可能受到销售放缓和利润率下降的打击，导致财务杠杆上涨，流动性恶化，再融资风险上升。虽然中国的大型房地产开发商也面临相似的挑战，但他们通常拥有较强的资产负债表、融资渠道和地域多元化程度，有助于他们更有效地渡过市场修正期。

标准普尔信用分析师叶翱行表示：“我们预计2015年中国房地产市场气氛将有所改善，得益于政府政策的放松，尤其是按揭贷款方面的放松。但是房价依旧在高位，供应过剩问题也仍旧存在。”

标准普尔预计香港和新加坡的房价将迎来修正，澳大利亚的房价涨幅可能减缓。亚太区的亮点是印尼和印度，两地的房地产市场正处于发展初期，而越南和韩国的房地产市场正在恢复。”

标准普尔信用分析师符蓓表示：“我们预计攀升的利率将削弱按揭贷款需求，并提高房地产公司的偿债负担。”