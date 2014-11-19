台湾汇市：台币创逾四年收盘新低，跟随亚洲货币贬势

* 台币创逾四年收盘新低，实质价位贬破30.80 * 日圆领跌亚币，关注FED公布10月会议记录 * 实质交易暂估在30.750-31.00 路透台北11月19日 - 台币兑美元 周三第二日收贬，创逾四年收盘新低。交易员指出， 日圆、韩元兑美元竞贬，投资盘在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)做多美元，促使实质价位贬破30.8价位 ，央行尾盘作价令台币收贬1.01角。 交易员表示，虽然今日外资在台股现货买超明显，但在汇市则是两边操作。出口商午后随着美元价位走高 而趁机抛汇，进口商与外商银行则有美元买需。台币再创波段低位，也让汇市成交量温和扩增。 “NDF一直往上抓(美元)，现货跟进反应。〞一位本地银行交易人士说。 另一本地银行交易主管则表示，台币实质价位连续跌破30.70、30.80，下一个关卡就是31.00。就看今晚 美国联邦公开市场委员会公布的10月会议记录会让美元如何变动。 他指出，若国际美元续强，台币明日就会朝向31.00关卡贬去，但若是美元回落，30.80就是台币实质价位 的支撑。 今日台币兑美元收在30.876，创逾四年收盘新低，前波低位为2010年10月27日的30.900。 交易员并预估，明日台币兑美元实质价位区间料在30.750-31.00。台币今日主要交易区间在30.748-30.80 6，上日交易区间在30.697-30.719。 台湾股市周三反弹收高，中止连两天的跌势。外资及陆资在台股大幅买超132.70亿台币,连续两个交易日 买超共计164.08亿台币；上交易日为买超31.38亿台币。 海外无本金交割远期外汇市场(NDF) 方面，一个月天期美元/台币换汇点由折价转为溢价；一个月远 汇报价 尾盘在30.833/30.849左右，上日纽约盘收在30.838。 多数新兴亚洲货币周三下跌，因日圆触及七年低点，不过印尼卢比则是逆势上涨，此前印尼政府调高燃料 价格后，印尼央行升息以压制通胀。美国联邦储备理事会(FED/美联储)今日稍晚将公布会议记录，市场防备心 理也让区域货币面临进一步压力。 本周全球重要经济事件与数据包括： 11/19(三)：美国10月房屋开工和建筑许可年率、美联邦公开市场委员会公布10月会议记录、ECB管委会和 全行委员会议，无利率决定； 11/20(四)：日本11月制造业PMI初值、德国10月PPI、台湾主计总处公布10月外销订单、台湾央行公布第 三季经常帐、德国11月制造业、服务业和综合PMI初值、欧元区11月制造、服务业和综合PMI初值、美国10月CP I、美国11月Markit制造业PMI初值、美国10月成屋销售、美国10月领先指标、欧元区11月消费者信心初值、美 联储历史塔鲁洛发表演说、ECB执委莫尔许参加一场大学讨论会； 11/21(五)：美国11月堪萨斯联储制造业指数、法兰克福欧洲金融大会。欧洲央行总裁德拉吉、德国央行 总裁魏德曼、德国财长朔伊布勒将出席会议。 环球重要新闻请见 16:00 台币/美元 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日 报价 亿美元 台北外汇经纪公司 30.876 30.775 30.743-30.876 30.800 8.02 6.39 元太外汇经纪公司 30.875 30.772 30.750-30.875 30.800 4.25 3.06 无本金交割远期外汇(NDF) 最新报价 上日现货收盘时水准 美元/台币一个月期 0.010/0.020 -0.010/0.000 美元/台币六个月期 -0.095/-0.070 -0.130/-0.110 (完)