印尼农业：2014年棕榈油产量料增长有限，受旱季延长影响--行业人士

路透雅加达11月19日 - 印尼一个行业机构周三表示，该国棕榈油产量今年料仅增长50万吨，低于此前预估，因重要种植区的乾旱天气长于往常。

印尼植物油协会(GIMNI)执行理事Sahat Sinaga向路透表示，今年产量将为2,880万吨，低于该机构此前预估的3,060万吨。

Sinaga表示，苏门答腊(Sumatra)和加里曼丹(Kalimantan)旱季延长，已经阻碍了棕榈油生产。他还称棕榈油产量2015年有望达到约3,100万吨。GIMNI拥有31个成员组织，主要是炼油厂。

“旱季一般从5月持续到9月，但现在已经延续到10月甚至11月，”Sinaga称，“这影响很大。”

Sinaga称，印尼2015年炼油产能仍将保持在4,500万吨，并表示炼油厂今年第二季开工率仅为产能的65%，因棕榈油需求下滑。