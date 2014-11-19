印尼农业：2014年棕榈油产量料增长有限，受旱季延长影响--行业人士

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透雅加达11月19日 - 印尼一个行业机构周三表示，该国棕榈油产量今年料仅增长50万吨，低于此前预估，因重要种植区的乾旱天气长于往常。
印尼植物油协会(GIMNI)执行理事Sahat Sinaga向路透表示，今年产量将为2,880万吨，低于该机构此前预估的3,060万吨。
Sinaga表示，苏门答腊(Sumatra)和加里曼丹(Kalimantan)旱季延长，已经阻碍了棕榈油生产。他还称棕榈油产量2015年有望达到约3,100万吨。GIMNI拥有31个成员组织，主要是炼油厂。
“旱季一般从5月持续到9月，但现在已经延续到10月甚至11月，”Sinaga称，“这影响很大。”
Sinaga称，印尼2015年炼油产能仍将保持在4,500万吨，并表示炼油厂今年第二季开工率仅为产能的65%，因棕榈油需求下滑。
他还表示，毛棕榈油鹿特丹到岸价(CIF)PALM-MYCRD-C6在2015年第一季将达到每吨760-780美元的高点，因为产量下降和国内生物柴油需求增加。该产品今年下跌17%，周二报每吨753.90美元。(完) (编译 朱晓军；审校 张明钧)
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。