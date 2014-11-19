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亚洲 | 2014年 11月 19日 星期三 17:03 BJT

《汇市解析》--技术面及价位预测

路透伦敦11月19日 - 以下为CMC MARKETS分析师对外汇市场重要技术走势及价位预测：

美元/日圆：日圆持续疲软，走势震荡，周一波动幅度超出区间范围，但我们认为还有可能续涨。美元看来迈向120.00的支撑稳固，本周低点115.40/45可能是关键支撑。

欧元/美元：目前受阻于1.2570/80，但有可能向上突破，因1.2400水准为支撑强劲。这仍是一个重要的支撑位，也是进一步下跌至1.2355水准及1.2040低点的主要障碍位。突破1.2570/80区域后，可能急涨向1.2800。

英镑/美元：英镑看来持续疲软，汇价处于1.5720下方料将续跌，可能探向1.5430。上周低点1.5593可能是支撑位，但是1.5580的支撑力道可能大些。1.5720/30水准及1.5820区域目前已经成为重大阻力水准。

纽约 当日 今年来 2013年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.2543 1.2536 +0.06 -8.74 1.3745

美元/日圆 117.39 116.86 +0.45 +11.48 105.30

欧元/日圆 147.24 146.48 +0.52 +1.80 144.63

美元/瑞郎 0.9575 0.9579 -0.04 +7.25 0.8928

英镑/美元 1.5611 1.5631 -0.13 -5.71 1.6556

美元/加元 1.1326 1.1294 +0.28 +6.65 1.0620

澳元/美元 0.8650 0.8716 -0.76 -2.95 0.8913

新西兰元/美元 0.7857 0.7922 -0.82 -4.25 0.8206

欧元/瑞郎 1.2010 1.2010 +0.00 -2.13 1.2271

欧元/英镑 0.8033 0.8016 +0.21 -3.18 0.8297

欧元/瑞典克朗 9.2576 9.2398 +0.19 +4.64 8.8474

美元/挪威克朗 6.7412 6.7310 +0.15 +11.13 6.0663

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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(编译 张明钧; 审校 于春红)
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