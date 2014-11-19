中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透伦敦11月19日 - 以下为CMC MARKETS分析师对外汇市场重要技术走势及价位预测：
美元/日圆：日圆持续疲软，走势震荡，周一波动幅度超出区间范围，但我们认为还有可能续涨。美元看来迈向120.00的支撑稳固，本周低点115.40/45可能是关键支撑。
欧元/美元：目前受阻于1.2570/80，但有可能向上突破，因1.2400水准为支撑强劲。这仍是一个重要的支撑位，也是进一步下跌至1.2355水准及1.2040低点的主要障碍位。突破1.2570/80区域后，可能急涨向1.2800。
英镑/美元：英镑看来持续疲软，汇价处于1.5720下方料将续跌，可能探向1.5430。上周低点1.5593可能是支撑位，但是1.5580的支撑力道可能大些。1.5720/30水准及1.5820区域目前已经成为重大阻力水准。
纽约 当日 今年来 2013年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.2543 1.2536 +0.06 -8.74 1.3745
美元/日圆 117.39 116.86 +0.45 +11.48 105.30
欧元/日圆 147.24 146.48 +0.52 +1.80 144.63
美元/瑞郎 0.9575 0.9579 -0.04 +7.25 0.8928
英镑/美元 1.5611 1.5631 -0.13 -5.71 1.6556
美元/加元 1.1326 1.1294 +0.28 +6.65 1.0620
澳元/美元 0.8650 0.8716 -0.76 -2.95 0.8913
新西兰元/美元 0.7857 0.7922 -0.82 -4.25 0.8206
欧元/瑞郎 1.2010 1.2010 +0.00 -2.13 1.2271
欧元/英镑 0.8033 0.8016 +0.21 -3.18 0.8297
欧元/瑞典克朗 9.2576 9.2398 +0.19 +4.64 8.8474
美元/挪威克朗 6.7412 6.7310 +0.15 +11.13 6.0663
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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(编译 张明钧; 审校 于春红)
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。