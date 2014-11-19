欧元/美元：目前受阻于1.2570/80，但有可能向上突破，因1.2400水准为支撑强劲。这仍是一个重要的支撑位，也是进一步下跌至1.2355水准及1.2040低点的主要障碍位。突破1.2570/80区域后，可能急涨向1.2800。