欧元债市：德债收益率下跌，市场关注欧洲央行再度行动的前景

投资者坚信欧洲央行(ECB)总裁德拉吉周一的言论，即未来欧洲央行的资产购买行动或都将包括政府公债。

10年期德债收益率 下跌1个基点，报0.79%，较纪录低位高出约7个基点。欧元区多数其他国家公债收益率相对接近低点水准。

德国强烈反对购买公债，一些分析师仍怀疑欧洲央行最终是否会买进公债，但考虑到该地区通胀率接近零水准，这种可能性仍然存在，同时公债收益率的上升空间也受到抑制。

有关欧洲央行是否会进一步放宽货币政策的线索或将在周四来临，届时欧元区制造业和服务业采购经理人指数(PMI)将发布。

今日稍晚，美联储将发布最新会议记录，人们将从中找寻美联储将在何时加息的线索。

美国10年期公债收益率 亦下跌1个基点，报2.31%。(完)

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