表格：欧元区9月直接投资/证券投资净流入573亿欧元

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透法兰克福11月19日 - 欧洲央行周三公布：
* 欧元区9月经季节调整经常帐盈余300亿欧元，8月为盈余228亿欧元
* 欧元区9月未经季节调整经常帐盈余310亿欧元，8月为盈余174亿欧元
* 欧元区9月直接投资/证券投资净流入573亿欧元，8月为净流入71亿欧元
以下为详细数据，单位为10亿欧元(除非说明，否则数据均为未经季节调整)：
欧元区贸易/经常帐收支 9月 8月 12个月累计
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经常帐 31.0 17.4 (15.1) 241.9
贸易收支 20.5 9.8 (7.8) 214.9
劳务 12.8 6.8 (7.8) 95.2
资本帐 0.6 1.2 (0.9) 20.7
金融帐 27.2 10.3 (-16.1 ) 365.7
直接投资 23.3 -9.0 (8.6) 92.2
证券投资 34.0 16.1 (-27.8) -102.6
直接及证券投资 57.3 7.1 (-19.2) -10.4
金融衍生品 7.0 -3.0 (-13.1) 37.3
其他投资 -35.0 5.0 (17.4) 337.2
经季节调整经常帐 30.0 22.8 (18.9) 245.6
注:括号内为前值。
浏览完整报告，请登录欧洲央行网站here(完) (编译 蔡美珍；审校 田建华)
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
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路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。