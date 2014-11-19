版本:
中国
货币新闻 | 2014年 11月 19日 星期三 17:15 BJT

表格：欧元区9月直接投资/证券投资净流入573亿欧元

路透法兰克福11月19日 - 欧洲央行周三公布：

* 欧元区9月经季节调整经常帐盈余300亿欧元，8月为盈余228亿欧元

* 欧元区9月未经季节调整经常帐盈余310亿欧元，8月为盈余174亿欧元

* 欧元区9月直接投资/证券投资净流入573亿欧元，8月为净流入71亿欧元

以下为详细数据，单位为10亿欧元(除非说明，否则数据均为未经季节调整)：

欧元区贸易/经常帐收支 9月 8月 12个月累计

--------------------------------------------------------------

经常帐 31.0 17.4 (15.1) 241.9

贸易收支 20.5 9.8 (7.8) 214.9

劳务 12.8 6.8 (7.8) 95.2

资本帐 0.6 1.2 (0.9) 20.7

金融帐 27.2 10.3 (-16.1 ) 365.7

直接投资 23.3 -9.0 (8.6) 92.2

证券投资 34.0 16.1 (-27.8) -102.6

直接及证券投资 57.3 7.1 (-19.2) -10.4

金融衍生品 7.0 -3.0 (-13.1) 37.3

其他投资 -35.0 5.0 (17.4) 337.2

经季节调整经常帐 30.0 22.8 (18.9) 245.6

注:括号内为前值。

浏览完整报告，请登录欧洲央行网站here(完) (编译 蔡美珍；审校 田建华)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐